Зеленский анонсировал должность вице-премьера по вопросам ОПК: что она предусматривает
В ближайшее время в Кабинете Министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он прежде всего будет координировать работу нескольких предприятий.
Что говорит президент Зеленский о новой должности
Во время визита на Хмельнитчину Зеленский рассказал, что дал соответствующее поручение на прошлой неделе (25-31 мая). По его словам, сейчас подбирают кадры. Об этом сообщает РБК-Украина.
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А на следующей неделе (8-14 июня) на базе СНБО будет создана комиссия. Туда также войдет и Зеленский. Президент добавил, что должны прийти люди уже со стратегией.
"У нас будет не просто министр оборонно-промышленной политики, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности. Поскольку он должен иметь не только свою вертикаль как министр, а координировать несколько предприятий. Поэтому мы понимаем, что это большая проблема. Мы ее поняли, к сожалению, через некоторое время", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что в целом много проблем было, в том числе и война, и коронавирус. В то же время он заверил, что этот вопрос украинская власть решит.
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Подробнее о должности вице-премьера по вопросам ОПК
О необходимости создания такой должности в середине мая заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. На этом вопросе он заявил в контексте обсуждения реформирования госконцерна Укроборонпром.
Он подчеркнул, что сейчас можно говорить о недостаточном понимании со стороны отдельных чиновников необходимости выполнения решений о реформе Укроборонпрома. Это касается, в частности, и создания органа центральной власти, который отвечал бы за:
- государственную военно-промышленную политику;
- управления в оборонно-промышленном комплексе.
В то же время Данилов приветствовал инициативу реформирования Укроборонпрома. Но подчеркнул, что основную роль в этом процессе должен выполнять Кабинет Министров Украины. Ему же и подчиняется госконцерн.
В конце мая Данилов представил концепцию реформы оборонно-промышленного комплекса.
Что произойдет на первом этапе этой реформы
- Будет создано профильное министерство. Оно будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.
- Введут должность вице-премьера – министра развития стратегических технологий и инноваций. Чиновник прежде всего будет заниматься вопросом реформирования ОПК и развития космической отрасли.
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На втором этапе будут решать вопрос относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.