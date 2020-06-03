Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Хмельницкой области, где уже успел пообщаться с местными предпринимателями. Те пожаловались на проблемы со своими кредитами в "Укрэксимбанке", и глава государства решил лично вмешаться и позвонил председателю банка.

Позвонил Зеленский председателю правления банка Евгению Мецгеру прямо после того, как услышал жалобы предпринимателей. Момент звонка попал на трансляцию встречи, которую опубликовал Офис Президента на своей странице в фейсбуке.

Перед этим Зеленский анонсировал должность вице-премьера по ОПК: что она предусматривает

Почему Зеленский звонил Мецгеру

Представитель хмельницкого производителя ковров "Карат" пожаловался, что не может отсрочить погашение кредита в "Укрэксимбанке". Проблемы возникли не только у него, а и у других бизнесменов: несколько людей на встрече начали жаловаться на то, что им не хотят помочь в трудной ситуации карантинных ограничений.

Люди просили отсрочить тело кредита, указывая, что проценты они платят всегда. Поэтому Зеленский позвонил Мецгеру, который попросил направить людей к региональному представителю Татьяне Лундышевой. Однако людей на встрече это не успокоило. Они отметили, что это не проблема с региональными филиалами и в несколько голосов подчеркнули, что ее важно решить именно на центральном уровне.

Обратите внимание Антикризисный закон 2.0: какие льготы предлагают бизнесу на время карантина

Тогда Зеленский позвонил еще раз Евгению Мецгеру и донес эти соображения предпринимателей. Он настоял, чтобы в "Укрэксимбанке" рассмотрели вопрос в целом по Украине, а не в какой-то конкретной области, и помогли с отсрочкой погашения кредита на время карантина.

Это вопрос не в одной компании, здесь сидят разные предприниматели. Значит, это происходит у вас по всей стране. Он (вопрос с кредитами – 24 канал) по мобильному телефону не решается. Сделайте такое решение, чтобы люди могли погашать через год,

– попросил Зеленский.

До чего удалось или не удалось договориться главе государства с Мецгером, пока неизвестно. Подчеркнем, что Зеленский в своих обращениях неоднократно отмечал, что государство должно помогать малому и среднему бизнесу пережить "коронавирусный кризис". Для этого, в частности, правительство разработало программу поддержки украинских предпринимателей, а из государственного бюджета на 2020 год был выделен так называемый Фонд борьбы с COVID-19.



Какие еще финансовые ослабления действуют во время карантина / Инфографика 24 канала