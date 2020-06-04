Зеленський порушив карантин у кав’ярні: чи загрожує президенту штраф
Президент Зеленський 3 червня з робочим візитом побував у Хмельницькому. Там він встиг навідатися до кав’ярні. І хоча поки в Україні діє карантинне обмеження, згідно з яким, кафе можуть приймати відвідувачів лише на літніх терасах, президент та його компанія знехтували цими правилами. За порушення карантину глава держави може навіть сплатити штраф.
Компетентні органи поліції розглянуть це питання. У цьому журналістів переконав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Відео з коментарем Геращенка з’явилось на телеграм-каналі PavlovskyNews.
Детальніше "Оговтуємося потихеньку": Зеленський посидів всередині кав'ярні, що наразі заборонено
Поліції не вперше штрафувати президента. Він вже сплачував штраф навесні 2019 року, коли порушив таємницю голосування,
– коротко зауважив він.
Геращенко нагадав: штраф за порушення карантинних вимог складає 17 тисяч гривень. Водночас заступник глави МВС поспішив уточнити: чи винен саме президент – треба розібратися із контексту цієї ситуації.
Зверніть увагу! Відвідування кафе і ресторанів усередині закладу українцям дозволять із черговою хвилею послаблення – 5 червня. Наразі в Україні за дотриманням цілої низки правил можна відвідувати лише літні майданчики закладів громадського харчування.
Які послаблення карантину настануть вже з 5 червня / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про порушення Зеленським карантину:
- Зеленський випив кави у кав’ярні Хмельницького 3 червня, коли перебував у місті з робочим візитом.
- Окрім того, що заклад дозволив главі держави посидіти всередині, з Зеленським за одним столиком присіли ще близько 6 осіб. Серед них був глава його Офісу Андрій Єрмак.
- У кадр потрапив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, однак він до компанії за столиком не приєднався, стояв обабіч. Зауважимо, що він мав повноцінне право виписати штраф кав’ярні, що порушила правила.
- У самій кав’ярні запевняють, що відвідувачів у приміщення не пускають, а президента пропустили, бо "є норми культури". Мовляв, тримати президента на порозі було б неприйнятно: "надворі йшов дощ, а посадовці не мали куди дітися".