Президент Зеленський 3 червня з робочим візитом побував у Хмельницькому. Там він встиг навідатися до кав’ярні. І хоча поки в Україні діє карантинне обмеження, згідно з яким, кафе можуть приймати відвідувачів лише на літніх терасах, президент та його компанія знехтували цими правилами. За порушення карантину глава держави може навіть сплатити штраф.

Компетентні органи поліції розглянуть це питання. У цьому журналістів переконав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Відео з коментарем Геращенка з’явилось на телеграм-каналі PavlovskyNews.

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Поліції не вперше штрафувати президента. Він вже сплачував штраф навесні 2019 року, коли порушив таємницю голосування,

– коротко зауважив він.

Геращенко нагадав: штраф за порушення карантинних вимог складає 17 тисяч гривень. Водночас заступник глави МВС поспішив уточнити: чи винен саме президент – треба розібратися із контексту цієї ситуації.

Зверніть увагу! Відвідування кафе і ресторанів усередині закладу українцям дозволять із черговою хвилею послаблення – 5 червня. Наразі в Україні за дотриманням цілої низки правил можна відвідувати лише літні майданчики закладів громадського харчування.



Які послаблення карантину настануть вже з 5 червня / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про порушення Зеленським карантину: