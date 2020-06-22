Президент України Володимир Зеленський погодився сплатити штраф, який буде накладено на нього через порушення умову карантину в Хмельницькому. Окрім того, він погодився заплатити штраф і за кафе, де це відбулося.

Повідомлення про згоду оплатити штраф Зеленським опублікував Офіс Президента на сторінці в фейсбук.

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У разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України,

– заявив Зеленський.

В тексті також вказано, що "безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, Президент Володимир Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину". Нагадаємо, вона становить від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень для громадян, та він 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень для чиновників

Окрім того, Зеленський погодився заплатити й штраф, який наклали на власника кафе.

"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу", – зазначив Володимир Зеленський.

Порушення Зеленським карантину в Хмельницькому: коротко