Зеленський погодився заплатити штраф за порушення карантину в Хмельницькому
Президент України Володимир Зеленський погодився сплатити штраф, який буде накладено на нього через порушення умову карантину в Хмельницькому. Окрім того, він погодився заплатити штраф і за кафе, де це відбулося.
Повідомлення про згоду оплатити штраф Зеленським опублікував Офіс Президента на сторінці в фейсбук.
До слова З 22 червня посилюють контроль за дотриманням карантину: за що штрафуватимуть
У разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України,
– заявив Зеленський.
В тексті також вказано, що "безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, Президент Володимир Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину". Нагадаємо, вона становить від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень для громадян, та він 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень для чиновників
Окрім того, Зеленський погодився заплатити й штраф, який наклали на власника кафе.
"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу", – зазначив Володимир Зеленський.
Порушення Зеленським карантину в Хмельницькому: коротко
- 3 червня під час візиту до Хмельницької області Володимир Зеленський з делегацією відвідали кав'ярню. Хоча робота закладів харчування після карантину мала розпочатися лише з 5 червня, а приймати відвідувачів можна лише ззовні.
- Разом з Зеленський тоді були керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його перший заступник Сергій Трофімов, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
- Суд у Хмельницькому 19 червня вирішив оштрафувати всіх високопосадовців, крім Президента Володимира Зеленського за порушення карантину в місцевому кафе. Оштрафували також і власника закладу Андрія Мельниченка.
- Щодо штрафу для Володимира Зеленського – суд ухвалив рішення звернутися до Верховного суду за роз'ясненнями через імунітет глави держави. Однак імунітет діє лише на час повноважень і звільняє президента від кримінальної відповідальності. Втім там нічого не мовиться про адміністративну відповідальність. Справа Володимира Зеленського є саме адміністративною. Через це тут і виникли непорозуміння.