Порушення карантину в Хмельницькому: справу зупинили через імунітет Зеленського
Суд у Хмельницькому 19 червня мав розглянути адміністративну справу проти Володимира Зеленського за порушення карантину в кафе Хмельницького. Втім розгляд зупинили через імунітет Президента України й звернулися до Верховного суду за роз'ясненнями.
Сам Володимир Зеленський на засідання суду не прийшов, а його інтереси представляв адвокат, повідомляє 24 канал.
Важливо Зеленського оштрафували за порушення карантину в Хмельницькому
Порушення Зеленським карантину: коротко
Цей інцидент трапився ще 3 червня. Тоді Президент України під час свого візиту в Хмельницьку область разом зі своєю делегацією зайшов у кафе випити кави. Робота кафе всередині закладу мала відновитися лише з 5 червня.
Тоді з Зеленським були ще кілька чиновників:
- керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак,
- його перший заступник Сергій Трофімов,
- головний санітарний лікар України Віктор Ляшко,
- голову Хмельницької ОДА Дмитро Габінет,
- хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
Сам Володимир Зеленський, реагуючи на критику, зазначив, що готовий заплатити штраф за порушення карантину. До слова, у передвиборчій кампанії він обіцяв скласти повноваження президента у разі порушення закону.
Міського голову й очільника Хмельницької ОДА вже оштрафували на 17 тисяч. Втім вироки ще не набули законної сили й можуть бути оскаржені.
Засідання суду через порушення карантину Зеленським: дивіться відео
Що передбачає імунітет Президента України
Передовсім слід зазначити, що недоторканність є складовою конституційного статусу Президента України. Вона повинна гарантувати можливість здійснення повноважень глави держави.
Імунітет діє лише на час повноважень і звільняє президента від кримінальної відповідальності. Про це у своєму рішенні ще у 2003 році говорив Конституційний суд.
Втім там нічого не мовиться про адміністративну відповідальність. Справа Володимира Зеленського є саме адміністративною. Через це тут і виникли непорозуміння.
До слова, ще один безпрецедентний випадок в історії України трапився під час президентства Петра Порошенка. Тоді вперше чинний президент, який мав повний імунітет, свідчив у суді – у справі про держзраду Віктора Януковича.