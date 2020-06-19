Суд у Хмельницькому 19 червня мав розглянути адміністративну справу проти Володимира Зеленського за порушення карантину в кафе Хмельницького. Втім розгляд зупинили через імунітет Президента України й звернулися до Верховного суду за роз'ясненнями.

Сам Володимир Зеленський на засідання суду не прийшов, а його інтереси представляв адвокат, повідомляє 24 канал.

Важливо Зеленського оштрафували за порушення карантину в Хмельницькому

Порушення Зеленським карантину: коротко

Цей інцидент трапився ще 3 червня. Тоді Президент України під час свого візиту в Хмельницьку область разом зі своєю делегацією зайшов у кафе випити кави. Робота кафе всередині закладу мала відновитися лише з 5 червня.

Тоді з Зеленським були ще кілька чиновників:

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак,

його перший заступник Сергій Трофімов,

головний санітарний лікар України Віктор Ляшко,

голову Хмельницької ОДА Дмитро Габінет,

хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Сам Володимир Зеленський, реагуючи на критику, зазначив, що готовий заплатити штраф за порушення карантину. До слова, у передвиборчій кампанії він обіцяв скласти повноваження президента у разі порушення закону.

Міського голову й очільника Хмельницької ОДА вже оштрафували на 17 тисяч. Втім вироки ще не набули законної сили й можуть бути оскаржені.

Засідання суду через порушення карантину Зеленським: дивіться відео

Що передбачає імунітет Президента України

Передовсім слід зазначити, що недоторканність є складовою конституційного статусу Президента України. Вона повинна гарантувати можливість здійснення повноважень глави держави.

Імунітет діє лише на час повноважень і звільняє президента від кримінальної відповідальності. Про це у своєму рішенні ще у 2003 році говорив Конституційний суд.

Втім там нічого не мовиться про адміністративну відповідальність. Справа Володимира Зеленського є саме адміністративною. Через це тут і виникли непорозуміння.

До слова, ще один безпрецедентний випадок в історії України трапився під час президентства Петра Порошенка. Тоді вперше чинний президент, який мав повний імунітет, свідчив у суді – у справі про держзраду Віктора Януковича.