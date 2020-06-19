Суд в Хмельницком 19 июня должен был рассмотреть административное дело против Владимира Зеленского за нарушение карантина в кафе Хмельницкого. Впрочем рассмотрение остановили из-за иммунитет президента Украины и обратились в Верховный суд за разъяснениями.

Сам Владимир Зеленский на заседание суда не пришел, а его интересы представлял адвокат, сообщает 24 канал.

Важно Зеленского оштрафовали за нарушение карантина в Хмельницком

Нарушение Зеленским карантина: коротко

Этот инцидент произошел еще 3 июня. Тогда Президент Украины во время своего визита в Хмельницкую область вместе со своей делегацией зашел в кафе выпить кофе. Работа кафе внутри заведения должна была возобновится только с 5 июня.

Тогда с Зеленским были еще несколько чиновников:

руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак,

его первый заместитель Сергей Трофимов,

главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко,

глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет,

хмельницкий городской мэр Александр Симчишин.

Сам Владимир Зеленский, реагируя на критику, отметил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина. К слову, в предвыборной кампании он обещал сложить полномочия президента в случае нарушения закона.

Мэра и главу Хмельницкой ОГА уже оштрафовали на 17 тысяч. Впрочем приговоры еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Заседание суда из-за нарушения карантина Зеленским: смотрите видео

Что предусматривает иммунитет Президента Украины

Прежде всего следует отметить, что неприкосновенность является составляющей конституционного статуса Президента Украины. Она должна гарантировать возможность осуществления полномочий главы государства.

Иммунитет действует только на время полномочий и освобождает президента от уголовной ответственности. Об этом в своем решении еще в 2003 году говорил Конституционный суд.

Впрочем там ничего не говорится об административной ответственности. Дело Владимира Зеленского является именно административным. Поэтому здесь и возникли недоразумения.

К слову, еще один беспрецедентный случай в истории Украины произошел во время президентства Петра Порошенко. Тогда впервые действующий президент, обладающий полным иммунитетом, свидетельствовал в суде – по делу о госизмене Виктора Януковича.