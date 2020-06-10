Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его оштрафовали за нарушение карантина в Хмельницком. Речь идет о случае, когда Зеленский с другими должностными лицами находились в помещении кафе без масок.

О штрафе Зеленский обмолвился 10 июня на брифинге в Чернигове, где посещал областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщает 24 канал.

Как это было "Оправляемся потихоньку": Зеленский посидел внутри кафе, что на данный момент запрещено

Так, на брифинге с журналистами президент снял маску и обратился к журналистам.

Можно снять маску? Так меня лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области – выпишут мне штраф. И, в принципе, правильно сделали,

– сказал президент.

Информацию о штрафе 24 каналу подтвердила и глава пресс-службы Зеленского Ирина Победоносцева.

Все так. Составили протокол за административное нарушение,

– сообщила Победоносцева.

Сумму штрафа не уточнили. Однако общеизвестно, что штраф за нарушение карантинных требований составляет 17 тысяч гривен.

Реакция МВД

Правоохранители сообщили, что по факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца кафе и его посетителей.

Соответственно, оштрафуют:

Президента Украины Владимира Зеленского,

Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака,

Его первого заместителя Сергея Трофимова,

Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко,

Главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета,

Хмельницкого городского голову Александра Симчишина.

Административные материалы будут направлены на рассмотрение суда.

Что известно о нарушении карантина Зеленским

3 июня президент с рабочим визитом побывал в Хмельницком. Там Зеленский успел наведаться в кофейню и выпить кофе в помещении заведения в компании более 4 человек, в том числе и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

В то время было запрещено посещение кафе и ресторанов внутри заведения. Разрешено было отдыхать только на летних площадках в количестве не более 4 человек. Запрет сняли только 5 июня.



Зеленский нарушил карантин в кафе Хмельницкого / Фото пресс-службы Офиса Президента