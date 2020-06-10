Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його оштрафували за порушення карантину у Хмельницькому. Мовиться про випадок, коли Зеленський з іншими посадовцями перебували у приміщенні кафе без масок.

Про штраф Зеленський обмовився 10 червня на брифінгу в Чернігові, де відвідував обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомляє 24 канал.

Як це було "Оговтуємося потихеньку": Зеленський посидів всередині кав'ярні, що наразі заборонено

Так, на брифінгу з журналістами президент зняв маску і звернувся до журналістів.

Можна зняти маску? Так мене краще чути. А то буде, як на Хмельниччині – випишуть мені штраф. І, в принципі, правильно зробили,

– сказав президент.

Інформацію про штраф 24 каналу підтвердила і голова пресслужби Зеленського Ірина Побєдоносцева.

Все так. Склали протокол за адміністративне порушення,

– повідомила Побєдоносцева.

Суму штрафу не уточнили. Проте загальновідомо, що штраф за порушення карантинних вимог складає 17 тисяч гривень.

Що відомо про порушення карантину Зеленським

3 червня президент з робочим візитом побував у Хмельницькому. Там Зеленський встиг навідатися до кав’ярні та посмакувати кавою у приміщенні закладу в компанії понад 4 людей, зокрема й головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

На той час було заборонене відвідування кафе і ресторанів усередині закладу. Дозволено було відпочивати тільки на літніх майданчиках у кількості не більше 4 людей. Заборону зняли тільки 5 червня.



Зеленський порушив карантин у кав'ярні Хмельницького / Фото пресслужби Офісу Президента