Зеленський порушив закон і заявив на себе у НАЗК
Володимир Зеленський заявив, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував і НАЗК. Президент готовий понести покарання.
Зізнання Зеленського про порушення закону
У 2019 році Володимир Зеленський не вніс у декларацію дані про зміни у майновому стані, повідомили у телеграмі Офісу Президента.
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Президент особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані,
– йдеться у повідомленні.
Зеленський наголошує, що всі українці – рівні перед законом. Тому він готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.
Про що йде мова
У 2019 році родина Зеленського отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень та придбала ОВДП на 5,2 мільйона гривень.
Вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. У цьому випадку потрібно було повідомити про зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.
Однак інформація до реєстру від Зеленського не надійшла. В Офісі Президента не пояснили, чому він не задекларував зміни.
Що таке облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП)?Державні цінні папери, що розміщуються лише на внутрішньому ринку. ОВДП підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.