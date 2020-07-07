Володимир Зеленський заявив, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував і НАЗК. Президент готовий понести покарання.

Зізнання Зеленського про порушення закону

У 2019 році Володимир Зеленський не вніс у декларацію дані про зміни у майновому стані, повідомили у телеграмі Офісу Президента.

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Президент особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані,

– йдеться у повідомленні.

Зеленський наголошує, що всі українці – рівні перед законом. Тому він готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

Про що йде мова

У 2019 році родина Зеленського отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень та придбала ОВДП на 5,2 мільйона гривень.

Вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. У цьому випадку потрібно було повідомити про зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Однак інформація до реєстру від Зеленського не надійшла. В Офісі Президента не пояснили, чому він не задекларував зміни.