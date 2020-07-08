Зеленський продав землю та будинок дружині свого соратника за 13,47 мільйона гривень
Володимир Зеленський вніс зміни до своєї декларації. Президент України вказав продаж нерухомості на 13,47 мільйона гривень.
Продав майно Володимир Зеленський 2 липня, про що 8 липня вказав у змінах до своєї декларації. За земельну ділянку він отримав 1 мільйон 356 тисяч гривень. За нерухоме майно – ще 12 мільйонів 114 тисячі гривень, пише 24 канал.
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Хто купив майно
Покупчинею в обох випадках виступила Валентина Дмитрівна Кісєль. Людина з таким же іменем та прізвищем є дружиною народного депутата від "Слуги народу" та заступника голови однойменної парламентської фракції Юрія Кісєля. До парламенту він потрапив за партійними списками "Слуги народу" (був під 43-м номером). До цього був керівником будівельної компанії "БІАНТ" та ТОВ "Растро", яке займається виробництвом бетону. Раніше був начальником виробничих цехів у "Кривбасбудіндустрії". Мешкав у Кривому Розі.
Що саме продав Зеленський
Варто відзначити, що в змінах до декларації не вказано, яке саме майно продав Зеленський. При цьому що у декларації за 2019 рік в нього лише одна земельна ділянка та будинок на ній. Мова йде про нерухомість у селі Іванковичі поблизу Києва. В декларації Зеленський вказав, що у 2008 році придбав будинок на 353,5 квадратних метри за 815 тисяч гривень. Наступного року він викупив і земельну ділянку під ним площею в 1,2 тисячі квадратних метрів за 702 тисячі гривень.
Нерухомість Зеленського
Варто додати, що Володимиру Зеленському належить квартира в Києві площею в 131,9 метра квадратних. Ще дві квартири на 254.5 та 198,6 метра квадратних у нього в спільній власності з Сергієм Шефіром. Ще декількома об'єктами нерухомості володіє Олена Зеленська. При цьому родина Зеленських орендує ще одну квартиру в столиці на 91,9 метра квадратних.