Володимир Зеленський вніс зміни до своєї декларації. Президент України вказав продаж нерухомості на 13,47 мільйона гривень.

Продав майно Володимир Зеленський 2 липня, про що 8 липня вказав у змінах до своєї декларації. За земельну ділянку він отримав 1 мільйон 356 тисяч гривень. За нерухоме майно – ще 12 мільйонів 114 тисячі гривень, пише 24 канал.

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Хто купив майно

Покупчинею в обох випадках виступила Валентина Дмитрівна Кісєль. Людина з таким же іменем та прізвищем є дружиною народного депутата від "Слуги народу" та заступника голови однойменної парламентської фракції Юрія Кісєля. До парламенту він потрапив за партійними списками "Слуги народу" (був під 43-м номером). До цього був керівником будівельної компанії "БІАНТ" та ТОВ "Растро", яке займається виробництвом бетону. Раніше був начальником виробничих цехів у "Кривбасбудіндустрії". Мешкав у Кривому Розі.

Що саме продав Зеленський

Варто відзначити, що в змінах до декларації не вказано, яке саме майно продав Зеленський. При цьому що у декларації за 2019 рік в нього лише одна земельна ділянка та будинок на ній. Мова йде про нерухомість у селі Іванковичі поблизу Києва. В декларації Зеленський вказав, що у 2008 році придбав будинок на 353,5 квадратних метри за 815 тисяч гривень. Наступного року він викупив і земельну ділянку під ним площею в 1,2 тисячі квадратних метрів за 702 тисячі гривень.

Нерухомість Зеленського

Варто додати, що Володимиру Зеленському належить квартира в Києві площею в 131,9 метра квадратних. Ще дві квартири на 254.5 та 198,6 метра квадратних у нього в спільній власності з Сергієм Шефіром. Ще декількома об'єктами нерухомості володіє Олена Зеленська. При цьому родина Зеленських орендує ще одну квартиру в столиці на 91,9 метра квадратних.