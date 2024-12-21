Наприкінці січня до влади у США прийде нова адміністрація. Білл Бернс відвідав Україну з останнім візитом як директор ЦРУ, передає 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського.

Дивіться також Обов'язково битимемо і надалі, – Зеленський пообіцяв не припиняти удари по Росії

Білл Бернс прибув в Україну

Глава держави заявив, що за час повномасштабної війни провів із Бернсом багато зустрічейв Україні, США, Європі, про які зазвичай публічно не повідомляють.

Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що продовжить зберігати із Бернсом контакт. Також він висловив сподівання ще побачитися з ним. Крім того, Зеленський впевнений, що вони разом побачать, "як ця війна завершиться реальним, надійним миром".

До слова, Бернс перебуває на посаді директора ЦРУ із березня 2021 року. Він активно підтримував Україну. Зокрема, критикував конгресменів за затримку із ухваленням законопроєкту про військову допомогу нашій державі.

Дипломат пригадував, коли збагнув, що Путін точно вирішив напасти на Україну. Це сталося під його візиту до Москви у листопаді 2021 року.