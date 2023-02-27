У США передбачали майбутні дії Владіміра Путіна. Тож у листопаді 2021 року директора ЦРУ Білла Бернса Джо Байден відправив у відрядження до Москви. У нього була важлива роль: викласти кривавому диктатору аргументи Вашингтона, які свідчать про плановане повномасштабне вторгнення.

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Бернс мав донести до Путіна наслідки

Під час тієї поїздки в мене були погані передчуття щодо подій, які насувалися. Після розмов, які в мене були там, воно тільки посилилося,

– пригадав Бернс.

Цікаво, що вони не спілкувалися особисто. Диктатор перебував на самоізоляції у Сочі. Сам же Бернс був у Москві, звідки й вів телефонну розмову з президентом Росії.

За словами директора ЦРУ, ця розмова була доволі відвертою. Він, власне, доніс до кривавого диктатора все те, що просив передати американський лідер. За словами Бернса, відповідь Путіна здебільшого складалася з того, що всі вже чули раніше. Мовиться про переконання президента країни-агресорки щодо України, а також "самовпевненості щодо здатності Росії нав'язати свою волю" нашій державі.

Це цікаво! Бернс пригадав, що радники Путіна теж були послідовними. Втім, слід зауважити, що не всі знали, що підготував диктатор. Один чи двоє, зауважив директор ЦРУ, були дещо здивованими тим, що почули від очільника американської розвідки.

Я пішов з дуже сильним враженням, що Путін майже остаточно вирішив йти на війну,

– підкреслив Бернс.

За словами Бернса, Путін ухвалив рішення про початок великої війни через свою одержимість. Його буквально захопила ідея повністю взяти під контроль Україну. Як зауважив глава ЦРУ, кривавий диктатор переконав себе, що зачиняється "стратегічне вікно можливостей" захопити нашу державу. Зокрема тому, що Київ пришвидшив свій рух у бік Заходу та НАТО, а ЗСУ ставали лиш могутнішими.

Бернс зауважив, що Путін вважав зиму 2021 – 2022 років сприятливою для того, щоб почати велику війну. На цьому диктатор наголосив під час розмови з главою ЦРУ.

Чому українців не попередили заздалегідь

На це питання відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що Росія напала на Україну не 24 лютого 2022 року. За його словами, вторгнення країни-агресорки розпочалося ще у лютому 2014 року, коли вона вдерлася на півострів Крим.

А 24 лютого 2022, підкреслив Данілов, почалася нова фаза війни. Вона стала можливою тому, що ворог раніше не отримав гідної відсічі у 2014 році. Саме тому окупанти вирішили піти далі.