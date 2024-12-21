В конце января к власти в США придет новая администрация. Билл Бернс посетил Украину с последним визитом как директор ЦРУ, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.

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Билл Бернс прибыл в Украину

Глава государства заявил, что за время полномасштабной войны провел с Бернсом много встреч в Украине, США, Европе, о которых обычно публично не сообщают.

Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжит сохранять с Бернсом контакт. Также он выразил надежду еще увидеться с ним. Кроме того, Зеленский уверен, что они вместе увидят, "как эта война завершится реальным, надежным миром".

К слову, Бернс находится в должности директора ЦРУ с марта 2021 года. Он активно поддерживал Украину. В частности, критиковал конгрессменов за задержку с принятием законопроекта о военной помощи нашему государству.

Дипломат вспоминал, когда понял, что Путин точно решил напасть на Украину. Это произошло во время его визита в Москву в ноябре 2021 года.