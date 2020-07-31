Президент Владимир Зеленский до и после своего избрания подчеркивал, что президентский кортежи останутся в прошлом. На самом деле ничего не изменилось. Более того, ни глава государства, ни его Офис, ни Госуправления делами не получат штрафов, ведь их номера невозможно найти ни в одной базе.

О том, как нарушают высшие руководители государства и как они используют "ложные" номера, чтобы не платить штрафы, говорится в расследовании "Схем", проекту "Радио Свобода" и канала UA: Первый. По словам расследователей, как президент так и другие должностные лица превышают допустимую скорость, пересекают двойную сплошную и осуществляют повороты в запрещенных местах, создавая опасные ситуации для других участников движения. В то же время делают они это не тогда, когда спешат на важную рабочую встречу, а когда едут домой или в частных делах.

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Нарушения "по-президентски"

Как зафиксировали журналисты, 10 июня кортеж Зеленского заметили на Новообуховской трассе в Киевской области. Двигался он по направлению тогда еще загородного имения в Иванковичах. И что примечательно, скорость машин была 148 километров в час. Хотя, согласно правилам дорожного движения, допустимая скорость на этом участке – 90 километров в час. Более того, первое авто из президентского кортежа с помощью проблесковых маяков "разогнало" автомобили, которые ехали с меньшей скоростью.

Такую картину журналисты замечали не раз в течение июня и июля. Нарушал правила дорожного движения кортеж Зеленского также и в городе. В то же время он имеет номерные знаки прикрытия, то есть их нет в базе МВД. А это значит, что штрафы за нарушение скоростного режима не получает ни сам президент, ни его Офис президента, ни Государственное управление делами.

Так кортеж президента создает опасность для других участников дорожного движения. Если трасса перекрыта, где нет других участников дорожного движения, – это одно. А когда автомобиль едет в потоке и там не соблюдается безопасная дистанция, на большой скорости, безусловно, – это нарушение даже для автомобилей, которые везут даже президента или премьер-министра,

– отметил юрист Богдан Глядик.

По его словам, нарушение правил дорожного движения является допустимым только в исключительных случаях – при выполнении неотложного какого-то задания. Но это не касается президента, ведь он не преследует ни преступников, никого.

В Офисе Президента, со своей стороны, отметили, что сведения о деятельности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, относятся к государственной тайне. И их разглашение создает угрозу национальной безопасности Украины. В то же время в ОПУ отсутствует какая-либо информация о нарушениях правил дорожного движения при передвижении кортежа президента Украины.

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Как движется кортеж Зеленского по дорогам Украины / Cкриншоты

Нарушает не только Зеленский

Журналисты зафиксировали нарушения дорожного движения также со стороны руководителей Офиса Президента – главы Андрея Ермака , первого заместителя Кирилла Тимошенко и помощника Зеленского Сергея Шефира. Кроме того, и их элитные авто имеют номерные знаки прикрытия. А несколько месяцев назад Mercedes Ермака вообще имел другой номер (хотя он также был "номером прикрытия") и ездил по полоск общественного транспорта.

"Схемы" всем трем прислали запросы с вопросами: на каких основаниях их частные автомобили оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия. На это Шефир коротко отметил, что вопросы обеспечения безопасности, которые делегированы правоохранительным органам, он не комментирует. А в ОПУ сообщили, что у них нет информации по использованию руководством Офиса так называемыми "номерами прикрытия".

Также журналистам удалось зафиксировать, что номерные знаки прикрытия используют премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков. В то же время авто с такими знаками пользуется и охранник Авакова , который сопровождает его почти на всех публичных мероприятиях.

Например, авто, которым пользуется секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов , оборудовано спецсигналами, но имеет номера, зарегистрированные на аппарат СНБО. Следовательно, оно не освобождается от ответственности после появления на дорогах новых радаров.

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Автомобили со спецномерами украинськимх чиновников и машина Данилова с обычными / Cкриншоты

А как насчет бывших

Чувствуют себя привилегировано на дорогах и представители прошлой власти. Например, Арсений Яценюк уже четыре года как покинул пост премьер-министра, а до сих пор использует авто, оборудованные спецсредствами и номерными знаками прикрытия.

Пользуются такими привилегиями и бывший глава СБУ Василий Грицак и пятый президент Петр Порошенко . Кроме того, номера прикрытия заметили и у депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса.

Не гнушаются пользоваться номерами прикрытия и другие политики / Cкриншоты

Кто имеет право пользоваться номерами прикрытия

Использование таких номеров – официально их называют идентифицированными (замеченными) или ложными (имитационными) средствами – обычно в повседневной деятельности не предусмотрено, только в случаях, когда выполняются следственные или оперативно-розыскные действия.

Если говорить о номера прикрытия, их могут использовать или Управления государственной охраны, или в рамках уголовного производства при проведении негласных следственных розыскных действий,

– поясняет юрист Богдан Глядик.

Право же на государственную охрану имеют президент, члены его семьи, председатель Верховной Рады, премьер-министр, председатель Верховного суда, председатель Конституционного суда. Обратиться за государственной охраной в отдельных случаях могут народные депутаты и члены Кабмина – если есть реальная угроза их жизни и здоровью.

Зато руководитель Офиса президента Ермак, его заместитель Тимошенко и первый помощник президента Шефир, по закону, не являются охраняемыми лицами.

Некоторым чиновникам государственная охрана – а значит, и возможность ездить на номерах "прикрытия" – действительно предусмотрена законом. Но, как зафиксировали "Схемы", на самом деле ими пользуется гораздо более широкий круг политиков и представителей власти. И механизм согласования на использование таких номеров – непрозрачный,

– заключают журналисты "Схем".

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