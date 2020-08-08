Журналист, что показал кортеж Зеленского и переезд на государственную дачу, заявил о прослушке
Журналист-расследователь проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что нашел в своем доме прослушивающие устройства. Журналист известен своими расследованиями в отношении украинских олигархов, ключевых политиков и Офиса Президента Украины.
Об обнаруженных признаках прослушивающих устройств в собственном доме сам Михаил Ткач рассказал в своем фейсбуке.
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В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников. Говорили, что по мне начали "активно работать",
– заявил журналист.
По его словам, один из источников сообщил, что по нему планируют "сверлить". Журналист-расследователь говорит, что только сейчас понял, что это значило.
"Полицию вызвал, теперь ждем следственно-оперативную группу. Спасибо редакции "Схем" и "Радио Свобода" за поддержку", – подчеркнул Михаил Ткач.
Журналист живет в квартире на последнем этаже дома. Поэтому на чердаке дома нашли отверстие длиной около 60 сантиметров, которое проходит в потолок.
Как рассказала ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая, полицейские просто осмотрели место возможного преступления, взяли образцы строительных материалов и уехали, оставив вещественные доказательства.
Сейчас команда нашей программы остается здесь на дежурстве, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств,
– рассказала Наталья Седлецкая.
Что известно о Михаиле Ткаче:
- Это журналист-расследователь проекта "Схемы" "Радио Свобода". В своей работе он проводит расследования относительно ключевых представителей власти, олигархов и тому подобное.
- В последнее время он снимал сюжет, например, о переезде Владимира Зеленского на государственную дачу. Нарушений со стороны президента в этом, конечно же, нет. Даже есть плюсы – упрощение работы для охраны и использование дачи, на уход за которой из госбюджета и так выделяют деньги.
- Впрочем огромные вопросы вызывают два момента. Во-первых, в своей предвыборной кампании Владимир Зеленским был таким "народным кандидатом". Говорил, что дачи, кортежи не нужны президенту. Второй вопрос в том, что это делалось тайно – Офис президента рассказал о переезде только после выхода сюжета.
- Еще одним из последних сюжетов был рассказ о кортеже Владимира Зеленского и самых богатых политиков, в частности Григория Суркиса. В частности говорилось о пренебрежении правилами дорожного движения и тому подобное.