Журналист-расследователь проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что нашел в своем доме прослушивающие устройства. Журналист известен своими расследованиями в отношении украинских олигархов, ключевых политиков и Офиса Президента Украины.

Об обнаруженных признаках прослушивающих устройств в собственном доме сам Михаил Ткач рассказал в своем фейсбуке.

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В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников. Говорили, что по мне начали "активно работать",

– заявил журналист.

По его словам, один из источников сообщил, что по нему планируют "сверлить". Журналист-расследователь говорит, что только сейчас понял, что это значило.

"Полицию вызвал, теперь ждем следственно-оперативную группу. Спасибо редакции "Схем" и "Радио Свобода" за поддержку", – подчеркнул Михаил Ткач.

Журналист живет в квартире на последнем этаже дома. Поэтому на чердаке дома нашли отверстие длиной около 60 сантиметров, которое проходит в потолок.

Как рассказала ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая, полицейские просто осмотрели место возможного преступления, взяли образцы строительных материалов и уехали, оставив вещественные доказательства.

Сейчас команда нашей программы остается здесь на дежурстве, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств,

– рассказала Наталья Седлецкая.

Что известно о Михаиле Ткаче: