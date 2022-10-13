О ДТП сообщил сам Ткач. В то же время он уточнил, что водитель ВАЗа давил на газ прямо перед пешеходным переходом. Сейчас он госпитализирован в больницу.

Внимание Журналист, показавший кортеж Зеленского и переезд на государственную дачу, заявил о прослушке

Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь,

– написал Ткач.

Михаил Ткач отметил отличную работу наших служб: "полиция, скорая, работают как часы".

Ткач заявил о препятствовании журналистской деятельности

Недавно, 11 октября, Михаил Ткач заявил о препятствовании журналистской деятельности из-за визита неизвестных к водителю его команды.

Мол, произошло это после выхода расследования о гонках столичных "мажоров". Сам расследователь получил много анонимных сообщений и звонков и считает, что визит незнакомцев в квартиру водителя может быть очередной попыткой запугать.

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