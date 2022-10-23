Авария произошла около полуночи в селе Оброшино Львовского района. К моменту прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что в автомобиле находятся зажатые люди.

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Двое пассажиров погибли на месте происшествия

По информации правоохранителей, водитель автомобиля BMW 530, 20-летний житель одного из сел Львовского района, на регулируемом железнодорожном переезде столкнулся с электропоездом "Ужгород – Львов". От полученных травм погибли два пассажира автомобиля, мужчинам было всего около 20 лет.

Водитель автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в реанимацию. Из уничтоженного автомобиля пострадавших освобождали 6 спасателей, которым понадобились 2 единицы техники.

Следователи открыли производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель людей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.



На переезде столкнулись автомобиль и поезд / Фото полиции Львовской области



В результате аварии два человека погибли / Фото полиции Львовской области

В Киеве убили добровольца "Свободы" из-за конфликта на дороге

21 октября произошла стрельба на улице Академика Глушкова в Киеве. Был убит боец батальона "Свобода" Алексей Щербина.

Злоумышленниками оказались водитель Lexus, он вместе с мужчинами-пассажирами пытался скрыться, однако не получилось.

По предварительной информации, между мужчинами и военнослужащим произошел дорожный конфликт. Сначала подозреваемые избили Щербину, затем один из них достал пистолет и выстрелил в добровольца.

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