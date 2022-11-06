Шестеро громадян України їхали мікроавтобусом до Жешува. Однак, на автостраді А4 поблизу Тарнова зіткнувся з автомобілями. Внаслідок ДТП загинула дитина.
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Що відомо про смертельну аварію у Польщі
Аварія сталася близько 4 ранку 5 листопада між Тарновом і Дембицею. У місцевій поліції повідомили, що в автобусі були 6 українців.
Швидше за все, водій цього транспортного засобу не впорався з керуванням під час обгону вантажівки, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся на бік,
— повідомив речник поліції Тарнова Павел Клімек.
За даними поліції, водій вантажівки, що була попереду буса, різко загальмував. Опісля сталося зіткнення.
Під транспортом опинилася 12-річна дитина. За даними польських ЗМІ, хлопчик загинув миттєво.
Також постраждали ще троє людей. Зокрема, до лікарні доставили жінку та її шестирічного сина.
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Внаслідок аварії у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями / Фото 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy
У Польщі сталася смертельна аварія / Фото 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy
Раніше польський автобус потрапив у ДТП в Хорватії
Зранку 6 серпня моторошна ДТП сталася в Хорватії. Польський автобус, у якому перебувало близько 50 пасажирів, злетів з дороги.
У Міністерстві внутрішніх справ Хорватії повідомили, що внаслідок аварії загинули 11 людей. Ще декілька – отримали поранення.