Так, в Воздушных Силах сообщили, что сбить удалось более 60 ракет из 70 запущенных. Случилось это, в частности, и на территории Киевской области.
Интересно Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, – разведка.
Обломки вражеской ракеты
Обломки вражеских ракет, которые сбили силы ПВО, обнаружили сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Киевщины во время объезда территории поля. Они осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты.
Как сообщил Андрей Небитов, к счастью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Уважаемые граждане! В случае воздушной тревоги немедленно проходите в укрытие! Это спасет здоровье и жизнь,
– подчеркнул генерал полиции Киевщины.
Обломки вражеской ракеты / фото из телеграм-канала Андрея Небитова
Украинская ПВО сбила десятки российских ракет
Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, всего удалось сбить более 60 ракет над Украиной из более чем 70 запущенных. В частности, известно, что Россия пыталась уничтожить украинцев с помощью:
- 38 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- 22 крылатых ракет типа "Калибр",
- 3 крылатых ракет Х-22,
- 6 управляемых авиационных ракет Х-59,
- 1Х-31П.
Для атаки она использовала самолеты разных типов и корабли Черноморского флота. Чтобы отразить эту мощную атаку в Украине привлекли зенитные ракетные подразделения, авиацию, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВСУ и другие составляющие Сил обороны.
Массированная ракетная атака 5 декабря: что известно
- Российская атака на города Украины началась около 14:00 5 декабря. В результате в ряде областей слышали взрывы.
- Так, известно о попадании по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего в некоторых областях ввели аварийные отключения света. В частности, проблемы со светом уже есть в Сумской, Николаевской, Одесской, Житомирской и Киевской областях. Также без света осталась часть Кривого Рога.
- Более того, одна ракета оккупантов в очередной раз перелетела границу Украины и упала на территории Молдовы. Сообщений о пострадавших пока не поступало.