Павло Кириленко розповів, що окупанти вдарили по середмістю. Під ворожим вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

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Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Український лідер опублікував кадри руйнувань, спричинених російським ракетним терором.

Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені. Терористи – нелюди. І вони відповідатимуть за це,

– заявив Зеленський.

Як виглядає місце трагедії у Кураховому: дивіться відео

Кирило Тимошенко розповів, що окупанти відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

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