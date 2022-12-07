Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 7 декабря доложили в Генштабе ВСУ.

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Враг ведет наступательные действия

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оборудует оборонные рубежи и позиции, ведет разведку.

ВСУ мощно отбили атаки оккупантов

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Захватчики обстреливают Украину

За минувшие сутки враг нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запселье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Тернова, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского Луганской области и Тернов, Ямполевки и Лимана в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Зализное, Авдеевка, Красногорск, Водяное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.

Карта боевых действий на 7 декабря

Оккупанты несут огромные потери

Враг продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян. В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В связи с этим продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа "Shahed-13", один БПЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские воины "закобзонили" уже около 92 200 оккупантов.