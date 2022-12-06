Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, для украинских военных это будет 9 зима за весь период войны. ВСУ прекрасно понимают и умеют использовать все плюсы и минусы такой погоды.

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Кроме того, сейчас есть важное стратегическое преимущество над противником. К примеру, на Запорожском направлении оккупанты практически зажаты между линией фронта и Азовским морем. А ВСУ могут использовать внутреннюю территорию.

Могут быть хорошие новости из Запорожской и Херсонской областей

Как отмечает Свитан, в случае второго успешного удара по Керченскому мосту группировка оккупантов в Херсонской области и в Крыму окажется фактически в оперативном "котле".

Кроме этого, ВСУ сейчас могут бить по логистической цепочке оккупантов вблизи админграницы между Херсонщиной и Крымом.

У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до Нового года. По крайней мере, можем в течение декабря подойти к Крыму – к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу,

– считает Свитан.

Вопрос деоккупации Донбасса также достаточно прогнозируем. В дальнейшем ВСУ могут двигаться из под Сватового в сторону Счастья, что поможет освободить Север Луганщины с последующим выходом на Луганск. А дальше, как полагает военный эксперт, нужно двигаться в сторону России.

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"После выхода на Луганск не стоит идти на деоккупацию. Нужно отсечь от России донецкую группировку в районе Таганрога. От Луганска через Сорокино там где-то 150 километров. 2 – 3 танковых перехода, и мы замкнем донецкую группировку в очень большой "котел", – ударение Рассвет.

Конечно, такой вариант возможен, если у ВСУ будет достаточно сил и средств. В случае успеха вопрос Донбасса закрывается уже в течение зимы.

Какая ситуация в Луганской области: коротко