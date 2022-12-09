Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что утром российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Оккупанты попали в здание больницы в Херсоне.

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Оккупанты 68 раз обстреляли Херсонщину

Российские снаряды повредили детское отделение и морг. По словам Янушевича, никто не пострадал.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за сутки враг 68 раз обстрелял Херсонскую область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

По его словам, в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания. В результате обстрелов 8 мирных жителей получили ранения.

Оккупанты обстреливают Херсон: что известно

  • Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и другие населенные пункты правобережья региона. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что 2 декабря оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры.
  • Оккупанты преимущественно обстреливают правобережье с РСЗО "Град", артиллерийских и минометных систем.
  • Между обстрелом и прилетом идет очень короткое время, поэтому воздушная тревога не эффективна при ракетных ударах. Когда россияне бьют из РСЗО или артиллерии, то не остается времени, чтобы спрятаться в укрытии.
  • Кроме того, оккупанты заминировали правый берег Херсонской области, из-за чего опасно выезжать на обочину.