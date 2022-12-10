Первые детали сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно В оккупированном Скадовске оккупанты просят деньги у местных на содержание
По словам Тимошенко, вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.
Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали,
– заверил он.
Последствия вражеского обстрела роддома в Херсоне / Фото Кирилла Тимошенко
Какая ситуация на Херсонском направлении
- Россиян становится меньше на линии обороны левобережья Херсонщины. Они перестали контролировать Кинбурнскую косу. Однако есть ли там ВСУ точно неизвестно.
- По словам Пионтковского, ситуация в Херсонской области показывает, что Юг и Крым превратится в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется счастливо уничтоженный Крымский мост.
- На днях стало известно, что россияне придумали новый бессмысленный тактический ход. Россия высадила на Большой Потёмкинский остров возведенное подразделение из спецназовцев, мобилизованных и бригады с небольшой частью артиллеристов. Там они пытаются контролировать устье Днепра. Однако украинские артиллеристы откровенно радуются этому поводу, ведь на острове оккупанты становятся для них четкой мишенью.