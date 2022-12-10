В оккупированном Скадовске оккупанты просят деньги у местных

Всем хорошо известно, что "вторая армия мира" не имеет соответствующего оснащения и страдает, прежде всего, от рук своего командования. Их положение, конечно, усугубляет и ВСУ – по состоянию на 10 декабря уже ликвидировали 93 760 оккупанта. Неудивительно, что россияне просят о помощи, и не стесняются делать это на оккупированных территориях, где сеют страх и совершают военные преступления.

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Во временно оккупированном Скадовске россияне вместе со своими миньенами надеются, что местные поддержат их финансово. Не поленились даже распечатать объявление,
– говорится в сообщении.

В оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание / Фото из телеграм-канала Бердянск Сейчас

Однако, как отмечают в сети, желающих местных не нашлось. Единственное, в чем действительно могут помочь украинцы россиянам – забраться обратно на свои болота.

Оккупанты обстреливают Херсон: что известно

  • Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и другие населённые пункты правобережья региона. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что 2 декабря оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры.
  • Оккупанты преимущественно обстреливают правобережье с РСЗО "Град", артиллерийских и минометных систем.
  • Между обстрелом и прилетом идет очень короткое время, поэтому воздушная тревога эффективна при ракетных ударах. Когда россияне избивают из РСЗО или артиллерии, то не остается времени, чтобы скрыться в укрытии.
  • Кроме того, оккупанты заминировали правый берег Херсонской области, из-за чего опасно выезжать на обочину.
  • При этом россиян уменьшается на линии обороны левобережья Херсонщины. Они перестали контролировать Кинбурнскую косу. Однако есть ли там ВСУ точно неизвестно.
  • Основной тактикой ВСУ в Херсонской области остается истощение российских войск и отрезание их от любой коммуникации. Открытых боев нет, потому что это непременно привело к огромным человеческим потерям Украины.