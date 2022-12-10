В окупованому Скадовську окупанти просять гроші у місцевих
Всім добре відомо, що "друга армія світу" не має відповідного оснащення, й страждає насамперед від рук свого командування. Їхнє становище, звісно, погіршує і ЗСУ – станом на 10 грудня вже ліквідували 93 760 окупанти. Тож, не дивно, що росіяни просять про допомогу, і не соромляться робити це на окупованих територіях, де сіють страх і скоюють воєнні злочини.
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У тимчасово окупованому Скадовську росіяни разом зі своїми посіпаками сподіваються, що місцеві підтримають їх фінансово. Не полінувалися навіть видрукувати оголошення,
– йдеться в повідомленні.
В окупованому Скадовську солдати РФ просять гроші у місцевих на утримання / Фото з телеграм-каналу Бердянск Сейчас
Однак, як зазначають в мережі, охочих серед місцевих не знайшлося. Єдине, у чому дійсно можуть допомогти українці росіянам – це забратися назад на свої болота.
Окупанти обстрілюють Херсон: що відомо
- Російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон та інші населені пункти правобережжя регіону. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що 2 грудня окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури.
- Окупанти переважно обстрілюють правобережжя з РСЗВ "Град", артилерійських та мінометних систем.
- Між обстрілом та прильотом йде дуже короткий час, тому повітряна тривога ефективна під час ракетних ударів. Коли росіяни б'ють з РСЗВ чи артилерії, то не лишається часу, щоб сховатися в укритті.
- Крім того, окупанти замінували правий берег Херсонської області, через що небезпечно виїжджати на узбіччя.
- При цьому росіян меншає на лінії оборони лівобережжя Херсонщини. Вони перестали контролювати Кінбурнську косу. Однак чи є там ЗСУ достеменно невідомо.
- Основною тактикою ЗСУ на Херсонщині залишається виснаження російських військ та відрізання їх від будь-яої комунікації. Відкритих боїв немає, бо це неодмінно призвело до величезних людських втрат України.