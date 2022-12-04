Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россиянам становится все труднее удерживать территории на левобережье Херсонской области.

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Следовательно, оккупанты постепенно отходят от своих позиций на левом берегу Днепра.

На самом деле это больше похоже на ротацию. Однако действительно оккупантов стало меньше на их линии обороны,

– сообщил активист.

"Часть Кинбурнской косы – минимум серая зона"

По словам Молчанова, российские захватчики уже сами признаются, что не контролируют западную часть Кинбурнской косы. Украинская артиллерия окончательно уничтожила их позицию.

Россияне уже сами не знают, есть ли там украинцы или нет. Речь идет о 20 километрах вдоль левого берега Днепра и Бугского лимана. Можно сказать, что эта территория – минимум серая зона,

– отметил херсонский активист.

Он добавил, что на официальном уровне не сообщалось, есть ли на Кинбурнской косе украинские войска. Молчанов подчеркнул, что россиян там точно уже нет, поскольку они не могут туда продвинуться по песчаным дорогам косы.

Россияне не могут построить единую систему обороны

Что касается лесов южнее основной линии обороны россиян, то там, по словам активиста, тоже присутствуют наши разведывательные группы. С левого берега Днепра слышны автоматные перестрелки. Молчанов подчеркнул, что это означает, что россиянам на линии обороны постоянно не дают расслабиться наши из лесов.

"На левом берегу Днепра у россиян – скорее не оборона, а местность, насыщенная российскими войсками. Они стоят по селам и формируют не связанные между собой линии обороны", – отметил херсонский активист.

Колаборантов вывезли глубоко в тыл

Он добавил, что администрацию и коллаборантов полностью вывезли даже из больших городов на левом берегу Херсонской области и перевезли в глубь области. По словам Молчанова, фактически гражданский контроль над этими территориями оккупанты уже не осуществляют.

Россияне не вводят на левом берегу Днепра рублевую зону.

Не вводят свою систему налогообложения.

Также оккупанты не возобновляют выдачу российских паспортов.

Хотя, как отметил активист, россияне активно возобновили эти процессы в населенных пунктах на юге захваченной территории Херсонской области, в частности в Скадовске и Геническом.

Настроения россиян на левом берегу Херсонской области

Настроения россиян на левобережье Днепра не слишком оптимистичны. Как рассказал Молчанов, среди россиян активно ходят слухи о выходе из Запорожской АЭС и Кинбурнской косы.

Говорят о том, что эти территории могут сдать в обмен на определенные экономические возможности: будь то экспорт аммиака или нефти по трубопроводам по территории Украины. Россияне и коллаборанты считают это изменой и думают, что их там оставят на произвол судьбы,

– рассказал активист.

Также среди российских захватчиков распространяются слухи о том, что в освобожденном Херсоне сотнями убивают тех, кого заподозрили в симпатиях к "русскому меру" или участию в псевдореферендуме. Молчанов подчеркнул, что это неправда. Впрочем, большое количество коллаборантов действительно задерживают.

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