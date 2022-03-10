Кроме того, 17 человек пострадали. Это дети, женщины, врачи.

Важно Разбомбленный роддом в Мариуполе попал на полосы мировых СМИ

Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. В городском совете отметили, что весь мир должен знать о преступлении против человечества, против Украины и против мариупольцев.

Обстрел роддома в Мариуполе: как все было

Оккупанты 9 марта подло нанесли авиаудар по Мариуполю. Они сбросили бомбы на роддом, больницу, детское отделение и терапию. Там находилось много беременных женщин и матерей с детьми, но орки на это не обращали внимания.

Атакуя Мариуполь, россияне знали, что бомбы будут сбрасывать именно на роддом. Они говорили об этом еще за 4 часа до бомбардировки.

Зеленский подчеркнул, что это сознательный геноцид украинцев. Оккупантов ждет скамья подсудимых в Гааге.

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Важно – Как выглядит Мариуполь после удара: