Крім того, 17 людей постраждали. Це діти, жінки, лікарі.
Важливо Розбомблений пологовий у Маріуполі потрапив на шпальти світових ЗМІ
Війська росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. У міській раді наголосили, що весь світ має знати про злочин росії проти людства, проти України та проти маріупольців.
Обстріл пологового у Маріуполі: як все було
Окупанти 9 березня підло завдали авіаудару по Маріуполю. Вони скинули бомби на пологовий будинок лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебувало багато вагітних жінок та матерів з дітьми, але орки на це не зважали.
Атакуючи Маріуполь, росіяни знали, що бомби скидатимуть саме на пологовий будинок. Вони говорили про це ще за 4 години до бомбардування.
Зеленський наголосив, що це свідомий геноцид українців. Окупантів чекає лава підсудних у Гаазі.
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Важливо – Як виглядає Маріуполь після удару: