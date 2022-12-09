Об этом в онлайн-трансляции для канала "Фейгин Live" рассказал Алексей Арестович. 24 канал . Он добавил, что благодаря своим действиям россияне стали превосходной мишенью для украинской артиллерии.

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Мишень поставлена

По словам Арестовича, Россия высадила на Большой Потёмкинский остров возведенное подразделение из спецназовцев, мобилизованных и бригады с небольшой частью артиллеристов. Там они пытаются контролировать устье Днепра.

Я думаю, что их главная задача – помешать любым нашим движениям на Кинбурнской косе. Это стало ясно из их сообщений. Логики не вижу, потому что коса оттуда далековато,

– отметил Арестович.

Арестович предполагает, что они будут следить, чтобы ВСУ не высаживали десант на левый берег. А украинские артиллеристы откровенно радуются этому поводу, ведь на острове оккупанты становятся для них четкой мишенью.

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"Появился отличный полигон, чтобы пострелять", - не скрыл удовольствие Арестович.

Более того, Россия угрожает наращивать там силы, но в конце концов сможет нарастить только собственные потери, убежден советник Офиса Президента.

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