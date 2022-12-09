Про це в онлайн-трансляції для каналу "Фейгін Live" розказав Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він додав, що завдяки своїм діям росіяни стали чудовою мішенню для української артилерії.

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Мішень поставлена

За словами Арестовича, Росія висадила на Великий Потьомкінський острів зведений підрозділ зі спецпризначенців, мобілізованих та бригади з невеликою частиною артилеристів. Там вони намагаються контролювати гирло Дніпра.

Я думаю, що їхнє головне завдання – перешкодити будь-яким нашим рухам на Кінбурнській косі. Це стало розуміло з їхніх повідомлень. Логіки не бачу, бо коса звідти далекувато,

– зазначив Арестович.

Арестович припускає, що вони будуть стежити, аби ЗСУ не висаджували десант на лівий берег. А українські артилеристи відверто радіють з цього приводу, адже на острові окупанти стають для них чіткою мішенню.

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"З'явився чудовий полігон, щоб постріляти", – не приховав задоволення Арестович.

Мало того, Росія погрожує нарощувати там сили, але врешті зможе наростити тільки власні втрати, переконаний радник Офісу Президента.

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