Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что ракеты Х-55, изготовленные в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки.

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Используют как приманку для ПВО

По словам Скибицкого, ракеты, скорее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

Также он отметил, что оккупанты используют украинские ракеты в качестве приманки, чтобы заставить Украину применить против них ПВО во время обстрела.

"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель", – отметил Скибицкий.

Чтобы не попасть под прицел ПВО

Как утверждает Скибицкий, после срабатывания ПВО российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с разрушительными боеголовками.

Скибицкий рассказал, что российские самолеты не заходят в воздушное пространство Украины и выбирают обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинского ПВО. Это ограничивает их эффективность.

Украинская разведка имеет около часа после взлета боевых самолетов России, чтобы отследить их полеты, прежде чем пилоты доберутся до зоны нанесения огня и запустят ракеты.

По информации Скибицкого, у России есть четыре основных направления, откуда вражеские бомбардировщики пытаются проникнуть в украинское воздушное пространство:

с Черного моря на юге;

из района вокруг Каспийского моря на юго-востоке;

из России на востоке;

из Беларуси на севере.

Сколько ракет в России

По словам представителя ГУР, что во время массированного ракетного удара Россия выпустила до 100 ракет в несколько минут, они одновременно летели со всех сторон.

В разведке также добавили, что Россия еще оставила ракеты на три – пять массированных ракетных ударов.