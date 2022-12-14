Після того, як на Півдні окупанти відвели своє логістичне забезпечення та розвантажуються далі, їхня логістика погіршилася. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко.

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Де росіяни можуть готувати наступ на Україну

Так, російським загарбникам стає вже важче доставляти забезпечення на передову, уникаючи обстрілів наших захисників. Як наслідок, лінії забезпечення ворога розтягуються.

За таких умов створити щось для ударного угруповання буде вкрай важко,

– наголосив військово-політичний оглядач.

На його думку, зараз є один – найімовірніший напрямок, де росіяни теоретично можуть почати щось формувати, і це не Білорусь, оскільки там наразі не помічено такої загрози. Загарбники, ймовірно, можуть формувати наступ з території Росії – десь на кордоні Луганщини та Харківщини, використовуючи військову інфраструктуру, яка там є.

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Чи вдасться Росії втілити задумане

Станом на сьогодні Росія залучила до бойових дій в Україні величезну кількість мобілізованих. Однак це не допомогло російській армії та не рятує її від провалів на фронті. Отже, тими силами, які країна-агресорка має наразі – вона не може здійснити наступ.

"Зараз вони намагатимуться це створити з території Росії, але я не думаю, що в них щось вийде", – підсумував Мусієнко.

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