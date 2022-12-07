Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что впервые в город прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма.

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Во временно оккупированном Севастополе производят бетонные укрепления

Оккупанты запустили в военном городке неподалеку от Севастополя производство бетонных укреплений, которые массово везут на другие временно оккупированные территории гражданскими грузовиками. 6 декабря первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское.

В этот же день в Левобережном районе Мариуполя в районе "Утреннего рынка" впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. Россияне проверяли исключительно мужчин независимо от возраста, передвигавшихся по улице без женщин и детей.

Какая ситуация в районе

В Урзуф прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники противника, там же оккупанты расселили часть военного командования среднего звена. Поэтому в селах Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушат мобильную связь.

В селах Агробаза и Бердянское вблизи Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запустили военные патрули.

В целом наблюдается стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов,

– сказал Андрющенко.

Россияне не выпускают людей из Мариуполя