Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что впервые в город прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма.
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Во временно оккупированном Севастополе производят бетонные укрепления
Оккупанты запустили в военном городке неподалеку от Севастополя производство бетонных укреплений, которые массово везут на другие временно оккупированные территории гражданскими грузовиками. 6 декабря первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское.
В этот же день в Левобережном районе Мариуполя в районе "Утреннего рынка" впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. Россияне проверяли исключительно мужчин независимо от возраста, передвигавшихся по улице без женщин и детей.
Какая ситуация в районе
В Урзуф прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники противника, там же оккупанты расселили часть военного командования среднего звена. Поэтому в селах Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушат мобильную связь.
В селах Агробаза и Бердянское вблизи Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запустили военные патрули.
В целом наблюдается стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов,
– сказал Андрющенко.
Россияне не выпускают людей из Мариуполя
- Из Мариуполя можно выехать только в направлении России, других путей не существует. Петр Андрющенко рассказал, что формально существует пробел на подконтрольную Украине территорию в Васильевке Запорожской области, однако россияне блокируют этот выезд.
- Особенно тяжело покинуть оккупированный город мужчинам. Оккупанты наотрез отказываются их отпускать. Скорее всего, их держат для новой "мобилизации".
- Гуманитарная ситуация в городе остается крайне сложной. Вода, электричество и отопление есть только у счастливчиков. Российским волонтерам поступили заявки на 20 тысяч электрических обогревателей, однако они не могут покрыть их.