Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, при цьому людям дуже важко покинути місто.
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Росіяни не випускають чоловіків з Маріуполя
З Маріуполя можна виїхати лише у напрямку Росії, інших шляхів не існує. Як зазначив Андрющенко, ще формально існує пропуск на підконтрольну Україні територію у Василівці Запорізької області, однак виїхати там практично неможливо.
"Росіяни блокують виїзд через Василівку. На вихідних їхав автобус з Бердянська з маріупольцями, їх у Василівці змусили вийти з автобуса й повернули до Бердянська", – повідомив радник мера Маріуполя.
Він наголосив, що особливо важко покинути окуповане місто чоловікам.
Фактично чоловіки на сьогодні "замкнені" у Маріуполі в очікуванні чергової мобілізації. Їх просто повертають додому навіть на російському кордоні,
– сказав Андрющенко.
Щоденна боротьба за виживання
Гуманітарна ситуація у місті залишається вкрай складною. За словами Андрющенка, можна вважати щасливцями тих людей, у яких вдома є вода, електрика та опалення, або хоча б електрика та обігрівачі. Дні таких маріупольців минають доволі одноманітно.
"У такому випадку зранку о 6 прокинувся, з 7 починається робочий день. Робота – фактично 6 днів на тиждень з 7 ранку до 6 вечора. Так життя і минає", – зазначив радник мера Маріуполя.
Однак такі умови – рідкість. У більшості людей у місті немає вдома жодних комунікацій. Їхнє життя перетворюється на боротьбу за виживання та тепло.
Реальне життя у Маріуполі, яке замовчує російське ТБ
За словами Андрющенка, певну надію маріупольцям подарувала група російських волонтерів.
Вони привозили та роздавали електрообігрівачі на кошти, зібрані у Росії. Однак 5 грудня волонтери повідомили, що завершують цю програму, тому що гроші закінчилися,
– розповів радник мера Маріуполя.
Він зазначив, що з Маріуполя надійшло понад 20 тисяч заявок на електрообігрівачі. Однак російські волонтери не можуть їх покрити. Андрющенко наголосив, що цей факт найяскравіше демонструє реальну картинку життя в окупованому місті, яку не показує російська пропаганда.
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Що відбувається у Маріуполі: коротко
- Після окупації Маріуполя ворогом місто перетворилося на артерію з постачання різного озброєння до Криму, Херсонщини та Донеччини. Трафік на цьому напрямку такий шалений, що з в'їзду до Маріуполя з боку Росії та до виїзду з міста у будь-який напрямок – щільний затор.
- Росіяни почали посилено зносити пошкоджені обстрілами будинки в окупованому Маріуполі. Через неробоче водовідведення вулиці міста затопили стічні води.
- За час окупації значно зросла кількість могил на головному цвинтарі Маріуполя. Супутникові знімки, які опублікувала компанія Maxar Technologies, свідчать про те, що могили – свіжі, тобто людей поховали не так давно.