В інтерв'ю у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі Вадим Заболотний згадав про час, проведений у захопленому росіянами місті. Що врятувало його та дружину від загибелі у маріупольському драмтеатрі, розповімо далі.

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"Тиждень жили у драмтеатрі": про евакуацію з Маріуполя

Вадим пригадує, що евакуюватися йому та дружині допоміг радіоприймач. По ньому назвали 3 місця, точки збору, звідки будуть виїжджати колони.

Однак з першого разу сім'ї не вдалося покинути місто, тому вони залишилися у драмтеатрі й чекали наступного шансу.

Там стояли відкидні стільці, на яких ми й сиділи. Усі, хто там перебував, приходили о 09:00 у хол і слухали радіо. Усі чекали тільки одного: коли оголосять зелений коридор,

– розповідає житель Маріуполя.



Радіоприймач, з якого люди й отримували інформацію / Фото 24 каналу

Одного дня Вадим дізнався, що формується колона автівок для виїзду з міста. Він вирішив не втрачати можливості та приєднатися до них.

Всі, кому подружжя пропонувало поїхати з ними, відмовилися, бо було дуже страшно. Вадим з дружиною хотіли забрати бодай 28-річного хлопця Назара, родом із Заходу країни, однак він теж не поїхав. На жаль, Назар загинув.

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Росіяни почали "видаляти" будинки на картах Маріуполя

Окупанти в прямому значенні стирають міста й села України з лиця землі. Аби приховати сліди своїх злодіянь, вони почали видаляти будинки Маріуполя на картах.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він уточнив, як це все відбувається на прикладі.

Був один будинок в Маріуполі, його зруйнували росіяни. Після цього, вони знесли рештки будівлі і видалили на картах Google та в Яндексі.

Омбудсмен додав, що Росія порушила всі норми гуманітарного права у Маріуполі. Наскільки б окупанти не хотіли приховати сліди своїх звірств, у них нічого не вийде.

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