Про це в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла Олена Кузенкова – підприємиця із Маріуполя, яка разом із родиною виїхала з окупованого міста у березні. Жінка евакуювалася у Київську область.

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Сильно чекаю на повернення Маріуполя, – переселенка

Пані Олена розповіла, що плануєте продовжувати будувати бізнес в Маріуполі, коли повернеться додому. Жінка навіть не хоче розпочинати бізнес на Київщині, адже планує це робити в Маріуполі.

Коли я повернуся додому, я так само почну займатися бізнесом. Я тут не починаю нічого для того, щоб робити це вдома. Для себе я зрозуміла, що треба "пересидіти" цей момент і потім вже їхати в Маріуполь, щось там відкривати. Тому сильно чекаю на повернення міста і початок роботи,

– сказала підприємиця з Маріуполя.

Жінка розповіла, що її магазин простояв цілий до 16 квітня. Магазин охороняли, поки літаки не почали обстрілювати всі двоповерхові будівлі. Після цього охороняти магазин було небезпечно.

Згодом мешканці міста, за словами пані Олени, відкрили магазин і винесли все.

"З Донецька приїхала фура, завантажилася і поїхала. З моменту, коли 2 березня вимкнули світло, наші "доблесні" мародери знайшли спосіб, як потрапляти в магазини. Вони не боялися жодної міни чи ракети. Відкривали всі магазини, аптеки, школи. Там був дійсно жах", – розповіла вона.

Коли ЗСУ можуть звільнити Маріуполь

Американський генерал Бен Ходжес припускає, що з темпами контрнаступу, які є сьогодні, Україна до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь. Після цього, як сказав генерал, розпочнеться вирішальний етап кампанії – деокупація Криму.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович теж заявляв, що деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій.

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що обережні й стримані підстави вважати, що звільнення Маріуполя буде здійсненно, безумовно, є.

Важливо зазначити, що Україна пам'ятає про Маріуполь та обов'язково звільнить місто. Українська архітектурна фірма NOVA (New Office of Vital Architecture) показала, який вигляд може мати оновлена мерія Маріуполя.

Відновити Драматичний театр в Маріуполі, де Росія вбила сотні людей, допоможе Італія.

До уваги – чи звільнять ЗСУ Маріуполь до січня: дивіться відео