Об этом в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала Елена Кузенкова – предприниматель из Мариуполя, которая вместе с семьей выехала из оккупированного города в марте. Женщина была эвакуирована в Киевскую область.

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Сильно жду возвращения Мариуполя, – переселенка

Елена рассказала, что планируете продолжать строить бизнес в Мариуполе, когда вернется домой. Женщина даже не хочет начинать бизнес в Киевской области, ведь планирует это делать в Мариуполе.

Когда я вернусь домой, я тоже начну заниматься бизнесом. Я здесь не начинаю ничего для того, чтобы делать это дома. Для себя я поняла, что надо "пересидеть" этот момент и потом уж ехать в Мариуполь, что-то там открывать. Поэтому сильно жду возвращения города и начала работы,

– сказала предпринимательница из Мариуполя.

Женщина рассказала, что ее магазин простоял до 16 апреля. Магазин охраняли, пока самолеты не начали обстреливать все двухэтажные здания. После этого охранять магазин было небезопасно.

Впоследствии жители города, по словам Елены, открыли магазин и вынесли все.

"Из Донецка приехала фура, загрузилась и уехала. С момента, когда 2 марта выключили свет, наши "доблестные" мародеры нашли способ, как попадать в магазины. Они не боялись ни одной мины или ракеты. Открывали все магазины, аптеки, школы. Там был действительно ужас", – рассказала она.

Когда ВСУ могут уволить Мариуполь

Американский генерал Бен Ходжес предполагает, что с сегодняшними темпами контрнаступления Украина до января может занять Мариуполь и Мелитополь. После этого, по словам генерала, начнется решающий этап кампании – деоккупация Крыма.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович тоже заявлял, что деоккупация Мариуполя за 1,5 – 2 месяца – вполне логичный сценарий.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что осторожные и сдержанные основания полагать, что освобождение Мариуполя будет осуществлено, безусловно, есть.

Важно отметить, что Украина помнит о Мариуполе и обязательно освободит город. Украинская архитектурная фирма NOVA (New Office of Vital Architecture) показала, как выглядит обновленная мэрия Мариуполя.

Восстановить Драматический театр в Мариуполе, где Россия убила сотни людей, поможет Италия.

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