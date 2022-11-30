В интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале Вадим Заболотный вспомнил время, проведенное в захваченном россиянами городе. Что спасло его и жену от гибели в мариупольском драмтеатре, расскажем дальше.

Читайте интервью полностью На границе с Россией нужен ров с крокодилами: история Вадима из Мариуполя о потере дома

"Неделя жили в драмтеатре": об эвакуации из Мариуполя

Вадим напоминает, что эвакуироваться ему и жене помог радиоприемник. По нему назвали 3 места, точки сбора, откуда будут выезжать колонны.

Однако с первого раза семье не удалось покинуть город, поэтому они остались в драмтеатре и ждали следующего шанса.

Там стояли откидные стулья, на которых мы сидели. Все находившиеся там приходили в 09:00 в холл и слушали радио. Все ждали только одного: когда объявят зеленый коридор,

– рассказывает житель Мариуполя.



Радиоприемник, из которого люди и получали информацию / Фото 24 канала

Однажды Вадим узнал, что формируется колонна автомобилей для выезда из города. Он решил не упускать возможности и присоединиться к ним.

Все, кому супруги предлагали уехать с ними, отказались, потому что было очень страшно. Вадим с женой хотели забрать хотя бы 28-летнего парня Назара, родом с Запада страны, однако он тоже не уехал. К сожалению, Назар погиб.

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Россияне начали "удалять" дома на картах Мариуполя

Оккупанты в прямом смысле стирают города и села Украины с лица земли. Чтобы скрыть следы своих злодеяний, они начали удалять дома Мариуполя на картах .

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он уточнил, как это происходит на примере.

Было одно здание в Мариуполе, его разрушили россияне. После этого они снесли остатки здания и удалили на картах Google и в Яндексе.

Омбудсмен добавил, что Россия нарушила все нормы гуманитарного права в Мариуполе. Насколько бы оккупанты не хотели скрыть следы своих зверств, у них ничего не получится.

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