Ситуація в Маріуполі – жахлива. Перший удар прийняв Лівобережний район.

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Фекалії заповнили вулиці міста

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в районі вулиці Меотиди стічні води заповнили територію після того, як росіяни знесли будинки.

На вулиці Воїнів Визволителів підвали будинків через один затоплені фекаліями. Ситуація ускладнюється тим, що постійно горить проводка. Наприклад, у будинку 88 потрібно зайти у підвал, щоб відремонтувати проводку. Однак ніхто з росіян робити цього не хоче. Все тому, що підвали у Маріуполі перетворилися на вигрібні ями. Там стоїть жахливий сморід.

Таких будинків – безліч. Далі на черзі – Приморський район. Саме тут посилена увага на знесення. Тому чекати залишилось недовго. Мінус будинок – плюс каналізація вулицею. Такі реалії,

– зазначив Андрющенко.

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