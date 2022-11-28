Відео з нічного Маріуполя пробирає до сліз. Адже слова з пісні стали дійсністю – багато маріупольців втратили свої домівки, а їхнє рідне місто росіяни перетворили на руїни.

Читайте також "Ми жили ніби у 90-х": історія переселенки про окупацію Маріуполя, втрачений бізнес та мрії

Незламні маріупольці слухають українську музику

Відео з місця події опублікував маріупольський журналіст Микола Осиченко. Він приховав ім'я авторки відео, щоб не наражати її на небезпеку. На кадрах видно багатоповерхівки, у яких де-не-де увімкнене світло. У дворі гучно лунає українська пісня гурту "Один в каное" "У мене немає дому".

В Маріуполі слухають щемливу українську пісню: відео

Ви чуєте? Лежу і слухаю – на дворі грає,

– сказала жінка.

На фоні було чути, що хтось з маріупольців підспівує.

Останні новини з окупованого Маріуполя

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місцевих школах окупанти запровадили правило – починати день з гімну держави-агресорки та так званої "ДНР". До речі, навіть колаборанти, які працюють у навчальному закладі, були проти цього, однак російські військові пригрозили їм позбавленням зарплат.

21 листопада, у День Гідності та Свободи, у Маріуполі зняли російський прапор-ганчірку, який висів на площі Свободи. У символічний день місцеві мешканці показали своє ставлення до російських окупантів.

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що Збройні Сили України зможуть звільнити Маріуполь вже у січні. Водночас Андрющенко вважає, що деокупація відбудеться до весни 2023 року.

До теми – як росіяни зносять будинки у Маріуполі: відео