Таку думку 24 каналу висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, є усі шанси на деокупацію міста у найближчому майбутньому.
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Однак, як зазначив Андрющенко, прогноз колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі Бена Ходжеса щодо звільнення Маріуполя вже у січні – доволі оптимістичний. На думку радника мера Маріуполя, процес деокупації міста може затягнутися до весни 2023 року.
У найбільш реалістичному для нас сценарії – у квітні буду радий запрошувати у Маріуполь,
– зазначив Андрющенко.
Він додав, що терміни деокупації міста залежатимуть від погодних умов взимку, а також від того, "чи росіяни не застосують ядерну зброю".
Петро Андрющенко прокоментував прогнози щодо деокупації Маріуполя: дивіться відео
Прогнози щодо звільнення Маріуполя
- Андрющенко раніше наголошував на тому, що складність у процесі деокупації Маріуполя полягає у віддаленості міста від лінії фронту.
- Радник міського голови Маріуполя вважає, що окупанти не тікатимуть звідти так, як тікали з Херсона, якщо українська сторона не створить відповідних умов. Принаймні зараз росіяни вдають, ніби будуть серйозно битися за Маріуполь.
- На думку радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій. Арестович додав, що для таких великих операцій треба накопичити запаси зброї. Це розуміє й противник. Тому поставлене завдання оперативної несподіванки.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан зазначив, що швидкість деокупації територій залежить від постачання українським захисникам озброєння від наших партнерів. Якщо вони вдвічі збільшать постачання тієї номенклатури, якої потребують ЗСУ, то ми почуємо про рух в районі Маріуполя та Мелітополя не в січні, а в грудні.
- Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що питання звільнення Маріуполя поки що не на часі. А от деокупація Мелітополя можлива до січня. Однак, за словами Жданова, посилення російських угруповань на Запорізькому та Донецькому напрямках можуть скоректувати плани українських військових.