Інцидент стався 25 листопада на вулиці Громової 63 біля окупаційної "адміністрації". Там вибухнув автомобіль ВАЗ.
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В машині були окупанти
Партизани повідомили, що за кермом перебував військовий чиновник – росіянин, що прибув разом з новим гауляйтером. Ще двоє росіян, які теж були одягнені у військову форму, постраждали:
- В одного з них – опіки високого ступеня. Загарбника відправили до шпиталю в Донецьку. У спротиві зауважують, що окупант міг і не вижити.
- Іншого відкинуло вибуховою хвилею у бордюр. У нього перелом руки, черепно-мозкова травма. Він перебуває у Маріупольській лікарні №2.
Місце вибуху / Фото Маріупольського спротиву
Додали, що епіцентр вибуху був в центрі автомобіля. Рятувальники прибули через 10 хвилин і гасили автомобіль дарма.
Двоє окупантів постраждали / Фото Маріупольського спротиву
Маріупольський Спротив не підтвердив та не спростував свою участь в інциденті. Однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в будь-якому разі "мінус окупант" – це точно гарна новина.
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