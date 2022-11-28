Видео из ночного Мариуполя пробирает до слез. Ведь слова из песни стали действительностью – многие мариупольцы потеряли свои дома, а их родной город россияне превратили в руины.

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Несокрушимые мариупольцы слушают украинскую музыку

Видео с места происшествия опубликовал мариупольский журналист Николай Осыченко. Он скрыл имя автора видео, чтобы не подвергать ее опасности. На кадрах видны многоэтажки, в которых кое-где включен свет. Во дворе громко раздается украинская песня группы "Один в каное" "У мене немає дому".

В Мариуполе слушают щемящую украинскую песню: видео

Вы слышите? Лежу и слушаю – во дворе играет,

– сказала женщина.

На фоне было слышно, что кто-то из мариупольцев подпевает.

Последние новости из оккупированного Мариуполя

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в местных школах оккупанты ввели правило – начинать день с гимна государства-агрессора и так называемой "ДНР". Кстати, даже коллаборанты, работающие в учебном заведении, были против этого, однако российские военные пригрозили им лишением зарплат.

21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Мариуполе сняли российский флаг-тряпку, который висел на площади Свободы. В символический день местные жители показали свое отношение к русским оккупантам.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что Вооруженные Силы Украины смогут освободить Мариуполь уже в январе. В то же время, Андрющенко считает, что деоккупация состоится до весны 2023 года.

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