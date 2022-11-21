Російський прапор зняли з Площі Свободи
Сили спротиву у Маріуполі даються чути регулярно, ось і у такий важливий для України день, як День Гідності, не змогли не показати справжню позицію міста.
Увага "Битва за Маріуполь буде швидше, ніж думають росіяни": як ЗСУ звільнятимуть місто
На честь Дня Гідності та Свободи здійснили негативне підняття російської ганчірки на Площі Свободи!
Слава Україні!,
– написали партизани.
У Маріуполі на Площі Свободи невідомі зняли російський прапор / Фото телеграм-канал "Маріуполь. Спротив"
Сильні попри руїни
Мешканці знаходять в собі сили навіть на руїнах їхнього міста демонструвати росіянам своє відношення до окупації і це не може не захоплювати!
Українську свободу та гідність не знищить пітьма російської навали. Маріупольці впевнено чекають ЗСУ і незабаром так і станеться. Звільненими будуть усі території України.
Коли можливе звільнення Маріуполя
- Американський генерал Бен Ходжес вважає, що ЗСУ зможуть звільнити Маріуполь та Мелітополь вже у січні. Такий сценарій зовсім не виглядає фантастично.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що складність у процесі деокупації Маріуполя полягає у віддаленості міста від лінії фронту. Відтак, процес деокупації міста може затягнутися до весни 2023 року.
- В Офісі Президента припустили, що деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій. Наразі потрібно накопичити запаси зброї.
- Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан зазначив, що швидкість деокупації території залежить від постачання озброєння від партнерів. Якщо його збільшать вдвічі, то ми почуємо про рух в районі Маріуполя та Мелітополя не в січні, а в грудні.
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