Ситуация в Мариуполе – ужасная. Первый удар принял Левобережный район.
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Фекалии заполнили улицы города
Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в районе улицы Меотиды сточные воды заполнили территорию после того, как россияне снесли дома.
На улице Воинов Освободителей подвалы домов через один затопленные фекалиями. Ситуация усугубляется тем, что постоянно горит проводка. К примеру, в доме 88 нужно зайти в подвал, чтобы отремонтировать проводку. Однако никто из россиян этого делать не хочет. Все потому, что подвалы в Мариуполе превратились в выгребные ямы. Там стоит ужасная вонь.
Таких домов – множество. Далее на очереди – Приморский район. Именно здесь уделено внимание на снос. Поэтому ждать осталось недолго. Минус дом – плюс канализация по улице. Такие реалии,
– отметил Андрющенко.
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Последние новости из оккупированного Мариуполя
- Поскольку город уже долгое время находится в оккупации, то полной информации о том, что там происходит, нет. Однако на снимках, сделанных спутниками, зафиксировали увеличение количества могил на кладбище "Старокрымское". Все могилы свежие, так что похоже, что оккупанты дальше убивают местное население.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры. Теперь россияне стирают населенный пункт с лица земли, чтобы не оставить следов своих преступлений.
- Андрющенко считает, что до апреля Вооруженные Силы Украины могут освободить Мариуполь. Однако это будет зависеть от погоды зимой и того, не применит ли Кремль ядерное оружие.