Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вперше до міста прибув вантаж "зубів дракона" – бетонних укріплень з Криму.

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У тимчасово окупованому Севастополі виробляють бетонні укріплення

Окупанти запустили у військовому містечку неподалік Севастополя виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на інші тимчасово окуповані території цивільними вантажівками. 6 грудня перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське.

Цього ж дня у Лівобережному районі Маріуполя в районі "Ранкового ринку" вперше з початку вересня встановили мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів. Росіяни перевіряли виключно чоловіків незалежно від віку, які пересувались вулицею без жінок та дітей.

Яка ситуація в районі

В Урзуф прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки противника, там же окупанти розселили частину військового командування середньої ланки. Через це у селах Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль глушать мобільний зв'язок.

Натомість в селах Агробаза та Бердянське поблизу Маріуполя пройшло розквартирування окупантів. Через це вперше з початку цієї фази війни по вулицях селищ запустили військові патрулі.

Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів,

– сказав Андрющенко.

Росіяни не випускають людей з Маріуполя