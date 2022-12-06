Ви могли бачити Діану на щемливому відео освідчення в лікарні, яке полонило всю мережу. Звільнений з полону захисник "Азовсталі" Лев Пашко з позивним "Хорус" зробив коханій пропозицію просто у лікарняній палаті одразу після повернення додому.

Читайте також Попасна тепер – місто мерців: історія Богдана про втрачений дім та евакуацію

Про війну, розлуку з коханим та нове життя у Києві Діана розповіла журналістам 24 каналу в межах проєкту СВОЇ.

"Я знала, що буде війна": евакуацію дівчина планувала ще до вторгнення

Яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення? Чим ви займалися, які плани будували?

Я працювала в інтернет-магазині мобільних запчастин. Ми орендували квартиру майже в центрі Маріуполя. Ніяких планів в принципі не будували.



Щасливі Лев та Діана / Фото надане 24 каналу дівчиною

Ми збиралися виїжджати з Маріуполя і запланували це на 24 лютого. Я знала, що почнуться бойові дії, але не очікувала, що це буде саме 24-го.

Ми мали їхати на автомобілі зі знайомим, але коли все сталося, він відмовився їхати. Нам вдалося придбати квитки на потяг. То ж я разом зі своїми молодшими сестрами, мамою і котами виїхала на потязі до Дніпра.

Ви прийняли рішення про евакуацію на тлі тривожних новин, чи ваш на той час ще майбутній чоловік казав виїжджати?

Чоловік сказав виїжджати з міста, щоб він за мене потім не переживав. Людей у потязі було дуже багато. Дехто сидів на підлозі, у проходах. Багато людей зайшли в поїзд у Волновасі. Я так розумію, що там ситуація була складніша, ніж у Маріуполі на той час.

Життя Діани до повномасштабного вторгнення Росії / Фото з інстаграму дівчини

"Все, як у фільмі жахів": 24 лютого у Маріуполі падав дощ і був туман

Яка панувала атмосфера в Маріуполі 24 лютого?

З самого ранку деякі люди навіть йшли на роботу. Багато хто думав, що буде так, як у 2014 році, і все обійдеться. Деякі розуміли, що буде війна. Вони збирали речі та виїжджали з міста. Атмосфера була напружена. Тоді ще падав дощ, був туман. Все, як у фільмі жахів.

До кого ви їхали у Дніпро? У вас були там якісь родичі?

У Дніпрі ми пересіли на потяг до Києва. У столиці нас зустріли рідні чоловіка і відвезли у село в Черкаській області.

Не про війну: Діана говорила з Левом на різні теми, щоб відволікти його

Чи підтримували ви зв'язок з Левом?

Так, ми постійно намагалися переписуватися. Тоді ще інтернет був більш-менш стабільним. Коли у нього була можливість, він відповідав.

Коли у Маріуполі зник мобільний зв'язок, стало складніше. Лев пропадав на 1 – 2 дні. Але оскільки він командир, то мав можливість виїжджати на різні точки і там ловив зв'язок.

Лев Пашко – боєць полку захисників Маріуполя. Він долучився до славнозвісного полку у 18 років. Сам хлопець з Києва, але жив у Маріуполі, оскільки там базувався полк.

Коли Росія цього року відкрито вдерлася в Україну, "Хорус" обороняв Маріуполь. У перші тижні вторгнення йому доводилося боротися з ворогом за кожен будинок. У середині березня командир батальйону отримав поранення, то ж 23-річному воїну довелося взяти командування на себе.

Зверніть увагу! Більше про оборону Маріуполя, події на "Азовсталі" та обмін "Хорус" розповів в інтерв'ю журналістам 24 каналу. Детальніше – читайте тут.



Лев Пашко тримав оборону Маріуполя / Фото з інстаграму бійця

Чи розказував вам Лев, що відбувається на війні? Говорив про перебіг бойових дій?

Не розповідав. Ми намагалися говорити на якісь інші теми, щоб відволікти його.

Чи знали ви про те, що коханий отримав поранення?

Так, мені розказав друг чоловіка. Сам Лев подзвонив з чужого номера вже наступного дня.

Під час прориву на "Азовсталь" боєць потрапив під артилерійський вогонь росіян. Він зазнав поранення лівого стегна, коліна, стопи та лівої руки. На меткомбінаті воїна прооперували, а потім хотіли евакуювати гелікоптером, однак "Хорус" відмовився. Він вважав, що командир повинен залишатися зі своїми бійцями до кінця.

Лев запропонував Діані одружитися ще під час боїв у Маріуполі

Я знаю, що Лев запропонував вам одружитися в телеграмі. Коли це було? І що ви відчули, коли побачили це повідомлення?

Це було ще під час боїв у Маріуполі. Я відповіла, що вийду за нього. Це було дуже неочікувано, хоч ми й зустрічалися вже 3 роки. Насправді я ще не хотіла заміж.

До речі, "Хорус" розповідав, що вирішив освідчитися коханій під час важких боїв. Тоді він подумав, що якщо й помирати, то одруженим. Однак часу оформлювати документи у нього не було, тому воїн написав своїй дівчині у телеграмі: "Ти вийдеш за мене?". У цьому йому допоміг "Старлінк", адже зв'язку у Маріуполі вже не було.

"У мене був ступор": дівчина про емоції, які відчувала, коли дізналася про обмін

Коли дізналися, що Лева обміняли?

Після обміну він подзвонив своєму батьку. Той десь через годину прийшов додому і розповів мамі, а вона вже зателефонувала мені. Сказала: "Стоїш?" Я кажу: "Йду". Вона сказала, щоб я сіла, а я вже зрозуміла, що швидше за все Лева обміняли.

У мене був ступор. До мене це дуже довго доходило. Я приїхала додому і довгий час сиділа одягнена на ліжку. Не могла зрозуміти, що відбувається. Мене навіть нудило.

Через деякий час Лев подзвонив мені. Я не могла стримати сльози радості від того, що це нарешті сталося.

Довідка. "Хорус" повернувся на Батьківщину 21 вересня. Це відбулося під час першого та наразі наймасштабнішого обміну захисників "Азовсталі".

Ви поїхали до нього?

Лев був у Чернігові. Ми о 6 годині ранку наступного дня одразу поїхали до нього у лікарню.

Чи здогадувалися ви, що Лев готує ще традиційне освідчення?

Ні, про пропозицію в лікарні я не здогадувалася. Вже пізніше він розповів, що планував це робити, але все пішло не за планом, бо мама принесла обручку й одразу йому віддала. Лев вирішив, що треба освідчуватися вже.

Військовий зробив пропозицію коханій у лікарні: щемливе відео

4 листопада Діана у своєму інстаграмі опублікувала фото з РАЦСу. Вона повідомила радісну новину – вони з коханим одружилися. "Хорус" був у парадній військовій формі, хоч і з милицями, а його обраниця – у ніжній спідниці. На фото молодята сяяли від щастя.

"Одного дня я познайомилась з найкращим чоловіком в цьому світі. Думала, що ніколи не вийду заміж, бо мені постійно вказували на мій важкий характер. Вчора одна хороша людина сказала мені: "На кожен важкий характер, знайдеться свій Лев". Так і є. Він знає, як впоратись з моїм характером, як мене порадувати і заспокоїти. Я буду завжди поряд, щоб підтримати, допомогти, втішити. Назавжди", – написала Діана.



Закохані одружилися / Фото Діани Пашко

Як ваше життя зараз?

Зараз вже легше. Леву зробили 2 операції, попереду – ще одна або й дві. Сподіваємося, що все буде добре. Живемо ми в Києві.

Йому важко у такому стані перебувати. Вже 7 місяців чоловік відчуває постійний біль. Це морально на нього давить, але він дуже сильний і добре тримається.

Операції будуть в Україні. У нас все нормально з медициною, тому нема сенсу кудись їхати.

У будинок прилетіла ракета, але Діана все ж мріє повернутися в Маріуполь

Чи залишився хтось з ваших рідних або знайомих у Маріуполі?

Ні. На щастя, вже всі повиїжджали. Зараз там все зруйноване та знищене. Моя тітка виїжджала зі своїм сином, коли ще були активні бойові дії, до виходу хлопців з "Азовсталі". Казала, що багато тіл лежали на землі, їх нічим не накривали. Все горіло. Дуже страшні кадри, які досі виринають у пам'яті.

Частина нашого будинку теж зруйнована, туди прилетіла ракета.



Маріуполь під час повномасштабної війни / Фото AP

Чи став новий дім для вас справжнім?

Напевно, ніколи не стане. Серце залишається у Маріуполі.

Що ви плануєте зробити після перемоги?

Поїхати додому. У Маріуполь.

Ми впевненні, що бажання Діани обов'язково здійсниться. У Маріуполі, як і в Херсоні, замайорить український прапор. Рано чи пізно всі українські території повернуться під контроль нашої держави. До речі, розвідка вважає, що це відбудеться скоро – весною. І обов'язково з полону повернуться усі наші захисники, а їхні рідні після місяців розлуки нарешті зможуть обійняти їх.