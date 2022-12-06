Вы могли видеть Диану на трогательном видеопризнании в больнице, которое заполонило всю сеть. Освобожденный из плена защитник "Азовстали" Лев Пашко с позывным "Хорус" сделал любимой предложение прямо в больничной палате сразу после возвращения домой.

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О войне, разлуке с любимым и новой жизни в Киеве Диана рассказала журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ.

"Я знала, что будет война": эвакуацию девушка планировала еще до вторжения

Какой была ваша жизнь до полномасштабного вторжения? Чем вы занимались, какие планы строили?

Я работала в интернет магазине мобильных запчастей. Мы арендовали квартиру почти в центре Мариуполя. Никаких планов в принципе не строили.



Счастливые Лев и Диана / Фото предоставлено 24 каналу девушкой

Мы собирались уезжать из Мариуполя и запланировали это на 24 февраля. Я знала, что начнутся боевые действия, но не ожидала, что это будет именно 24-е.

Мы должны были ехать на автомобиле со знакомым, но когда все произошло, он отказался уезжать. Нам удалось приобрести билеты на поезд. Поэтому я вместе со своими младшими сестрами, мамой и котами выехала на поезде в Днепр.

Вы приняли решение об эвакуации на фоне тревожных новостей, или ваш в то время еще будущий муж говорил уезжать?

Муж сказал выезжать из города, чтобы он за меня потом не переживал. Людей в поезде было очень много. Некоторые сидели на полу, в проходах. Многие зашли в поезд в Волновахе. Я так понимаю, что там ситуация была сложнее, чем в Мариуполе на то время.

Жизнь Дианы до полномасштабного вторжения России / Фото из инстаграмма девушки

"Все, как в ужастике": 24 февраля в Мариуполе падал дождь и был туман

Какой была атмосфера в Мариуполе 24 февраля?

С самого утра некоторые люди даже шли на работу. Многие думали, что будет так, как в 2014 году, и все обойдется. Некоторые понимали, что будет война. Они собирали вещи и уезжали из города. Атмосфера была напряженной. Тогда еще падал дождь, был туман. Все, как в фильме ужасов.

К кому вы ехали в Днепр? У вас были там какие-нибудь родственники?

В Днепре мы пересели на поезд до Киева. В столице нас встретили родные и отвезли в село в Черкасской области.

Не о войне: Диана говорила с Львом на разные темы, чтобы отвлечь его

Поддерживали ли вы связь со Львом?

Да, мы постоянно пытались переписываться. Тогда еще интернет был более или менее стабильным. Когда он имел возможность, он отвечал.

Когда в Мариуполе исчезла мобильная связь, стало сложнее. Лев пропадал на 1 – 2 дня. Но поскольку он командир, то имел возможность выезжать на разные точки и там ловил связь.

Лев Пашко – боец полка защитников Мариуполя. Он присоединился к славному полку в 18 лет. Сам парень из Киева, но жил в Мариуполе, потому что там базировался полк.

Когда Россия в этом году открыто вторглась в Украину, "Хорус" оборонял Мариуполь. В первые недели вторжения ему приходилось сражаться с врагом за каждый дом. В середине марта командир батальона получил ранение, поэтому 23-летнему воину пришлось взять командование на себя.

Обратите внимание! Больше об обороне Мариуполя, событиях на "Азовстали" и обмене "Хорус" рассказал в интервью журналистам 24 канала. Детальнее – читайте здесь.



Лев Пашко держал оборону Мариуполя / Фото из инстаграмма бойца

Рассказывал ли вам Лев, что происходит на войне? Говорил о ходе боевых действий?

Не рассказывал. Мы пытались говорить на какие-то другие темы, чтобы отвлечь его.

Знали ли вы о том, что возлюбленный получил ранения?

Да, мне рассказал друг мужа. Сам Лев позвонил с чужого номера на следующий день.

Во время прорыва на "Азовсталь" боец попал под артиллерийский огонь россиян. Он получил ранение левого бедра, колена, стопы и левой руки. На меткомбинате воина прооперировали, а потом хотели эвакуировать на вертолете, однако "Хорус" отказался. Он считал, что командир должен оставаться со своими бойцами до конца.

Лев предложил Диане пожениться еще во время боев в Мариуполе

Я знаю, что Лев предложил вам пожениться в телеграме. Когда это было? И что вы почувствовали, когда увидели это сообщение?

Это было еще во время боев в Мариуполе. Я ответила, что выйду за него. Это было очень неожиданно, хоть мы и встречались уже 3 года. На самом деле я еще не хотела замуж.

Кстати, "Хорус" рассказывал, что решил сделать предложение любимой во время тяжелых боев. Тогда он подумал, что если и умирать, то женатым. Однако времени оформлять документы у него не было, поэтому воин написал своей девушке в телеграме: "Ты выйдешь за меня?" В этом ему помог "Старлинк", потому что связи в Мариуполе уже не было.

"У меня был ступор": девушка об эмоциях, которые испытывала, когда узнала об обмене

Когда узнали, что Льва обменяли?

После обмена он позвонил своему отцу. Тот где-то через час пришел домой и рассказал маме, а она уже позвонила мне. Сказала: "Стоишь?" Я говорю: "Иду". Она сказала, чтобы я села, а я уже поняла, что скорее всего Льва обменяли.

У меня был ступор. До меня это очень долго доходило. Я приехала домой и долгое время сидела одетая на кровати. Не могла понять, что происходит. Меня даже тошнило.

Спустя время Лев позвонил мне. Я не могла сдержать слезы радости от того, что это наконец-то произошло.

Справка. "Хорус" вернулся на Родину 21 сентября. Это произошло во время первого масштабного обмена защитников "Азовстали".

Вы поехали к нему?

Лев был в Чернигове. Мы в 6 часов утра на следующий день сразу поехали к нему в больницу.

Догадывались ли вы, что Лев готовит еще и традиционное предложение?

Нет, о предложении в больнице я не догадывалась. Уже позже он рассказал, что планировал это делать, но все пошло не по плану, потому что мама принесла обручальное кольцо и сразу ему отдала. Лев решил, что надо делать предложение сразу.

Военный сделал предложение любимой в больнице: трогательное видео

4 ноября Диана в своем инстаграме опубликовала фото из ЗАГСа. Она сообщила радостную новость – они с любимым поженились. "Хорус" был в парадной военной форме, хоть и с костылями, а его избранница – в нежной юбке. На фото молодожены сияли от счастья.

"Однажды я познакомилась с лучшим мужчиной в этом мире. Думала, что никогда не выйду замуж, потому что мне постоянно указывали на мой тяжелый характер. Вчера один хороший человек сказал мне: "На каждый тяжелый характер, найдется свой Лев". Так и есть. Он знает, как справиться с моим характером, как меня порадовать и успокоить. Я буду всегда рядом, чтобы поддержать, помочь, утешить. Навсегда", – написала Диана.



Влюбленные поженились / Фото Дианы Пашко

Как ваша жизнь сейчас?

Теперь уже легче. Льву сделали 2 операции, впереди – еще одна или две. Надеемся, что все будет хорошо. Живем мы в Киеве.

Ему тяжело в таком состоянии находиться. Уже 7 месяцев муж испытывает постоянную боль. Это морально на него давит, но он очень сильный и хорошо держится.

Операции будут в Украине. У нас все нормально с медициной, потому нет смысла куда-то ехать.

В дом прилетела ракета, но Диана все же мечтает вернуться в Мариуполь

Остался ли кто-нибудь из ваших родных или знакомых в Мариуполе?

Нет. К счастью, уже все выехали. Сейчас там все разрушено и уничтожено. Моя тетя выезжала со своим сыном, когда еще были активные боевые действия, до выхода ребят из "Азовстали". Говорила, что много тел лежало на земле, их ничем не накрывали. Все горело. Очень страшные кадры, которые все еще выныривают в памяти.

Часть нашего дома тоже разрушена, туда прилетела ракета.



Мариуполь во время полномасштабной войны / Фото AP

Стал ли новый дом для вас настоящим?

Наверное, никогда не станет. Сердце остается в Мариуполе.

Что вы планируете сделать после победы?

Уехать домой. В Мариуполь.

Мы уверены, что желание Дианы обязательно исполнится. В Мариуполе, как и в Херсоне, замелькает украинский флаг. Рано или поздно все украинские территории вернутся под контроль нашего государства. Кстати, разведка считает, что это произойдет скоро – весной. И обязательно из плена вернутся все наши защитники, а их родные после месяцев разлуки наконец-то смогут обнять их.