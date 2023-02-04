Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Российские СМИ 3 февраля сообщили, что псевдореспублики в Донецкой и Луганской областях, а также Запорожская и Херсонская области передаются под российское командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

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По словам Андрющенко, российские оккупанты давно готовились к усилению мобилизации украинцев. А такое решение министра обороны Сергея Шойгу только ускорит этот процесс.

"Все указывает на то, что уже в феврале – марте мы увидим полную мобилизацию, которая будет происходить и в Мариуполе", – сказал Андрющенко.

Украинцев вынуждают получать российские паспорта

Как рассказал советник мэра Мариуполя, сейчас в Донецкой области ускорился процесс принудительной паспортизации украинцев. Оккупанты создали такие условия, при которых человек в Мариуполе фактически не может жить с украинским паспортом.

Жители города не могут получать заработную плату, если у них нет паспорта страны-агрессора.

Также невозможно спокойно передвигаться на автомобиле с украинскими номерами. А чтобы получить российские номера или номера псевдореспублики в Донецкой области, опять же нужен российский паспорт.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Жителей Мариуполя будут мобилизовать по "законам" России

Вместе с паспортом России жителям Мариуполя навязывают российский военный билет.

Это означает, что в ближайшее время начнется мобилизация уже по так называемым законам России. Будут забирать людей, которые получили российский паспорт или подали документы на его получение,

– отметил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, о подготовке к общей мобилизации в оккупированном городе свидетельствует также, что Россия наращивает там количество военного корпуса и накапливает резервы для потенциального контрнаступления на Угледар и на определенные участки фронта в Запорожской области.

Общественное мнение россиян по поводу оккупированных территорий

Советник мэра Мариуполя отметил, что оккупанты ежедневно несут большие потери на поле боя. Эти потери нужно восполнять.

"А россияне хоть и рабы, но они задают своему правительству вполне логичный вопрос: если это, как говорят российские власти, "освобожденные" территории, почему жители этих регионов не защищают свой собственный выбор, который они якобы сделали на псевдореферендуме?" – сказал Андрющенко.

Следовательно, в ближайшее время Россия будет пытаться призвать в свою армию как можно больше людей с оккупированных украинских территорий.

Что происходит в Мариуполе: коротко