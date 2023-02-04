Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Российские СМИ 3 февраля сообщили, что псевдореспублики в Донецкой и Луганской областях, а также Запорожская и Херсонская области передаются под российское командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.
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По словам Андрющенко, российские оккупанты давно готовились к усилению мобилизации украинцев. А такое решение министра обороны Сергея Шойгу только ускорит этот процесс.
"Все указывает на то, что уже в феврале – марте мы увидим полную мобилизацию, которая будет происходить и в Мариуполе", – сказал Андрющенко.
Украинцев вынуждают получать российские паспорта
Как рассказал советник мэра Мариуполя, сейчас в Донецкой области ускорился процесс принудительной паспортизации украинцев. Оккупанты создали такие условия, при которых человек в Мариуполе фактически не может жить с украинским паспортом.
- Жители города не могут получать заработную плату, если у них нет паспорта страны-агрессора.
- Также невозможно спокойно передвигаться на автомобиле с украинскими номерами. А чтобы получить российские номера или номера псевдореспублики в Донецкой области, опять же нужен российский паспорт.
Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Жителей Мариуполя будут мобилизовать по "законам" России
Вместе с паспортом России жителям Мариуполя навязывают российский военный билет.
Это означает, что в ближайшее время начнется мобилизация уже по так называемым законам России. Будут забирать людей, которые получили российский паспорт или подали документы на его получение,
– отметил Андрющенко.
По словам советника мэра Мариуполя, о подготовке к общей мобилизации в оккупированном городе свидетельствует также, что Россия наращивает там количество военного корпуса и накапливает резервы для потенциального контрнаступления на Угледар и на определенные участки фронта в Запорожской области.
Общественное мнение россиян по поводу оккупированных территорий
Советник мэра Мариуполя отметил, что оккупанты ежедневно несут большие потери на поле боя. Эти потери нужно восполнять.
"А россияне хоть и рабы, но они задают своему правительству вполне логичный вопрос: если это, как говорят российские власти, "освобожденные" территории, почему жители этих регионов не защищают свой собственный выбор, который они якобы сделали на псевдореферендуме?" – сказал Андрющенко.
Следовательно, в ближайшее время Россия будет пытаться призвать в свою армию как можно больше людей с оккупированных украинских территорий.
Что происходит в Мариуполе: коротко
- Российские оккупанты планируют создать на захваченной территории Донецкой области 25 так называемых "исправительных" колоний. В мэрии Мариуполя считают, что россияне будут содержать там незаконно задержанных гражданских украинцев и использовать их как живой щит.
- В оккупированном Мариуполе существенно вырос уровень смертности. Это связано с тем, что в городе критично не хватает врачей. Недостает даже терапевтов, а не только специалистов узкого профиля.
- Мариупольцы не могут получить надлежащую медицинскую помощь также из-за того, что в гражданских больницах оккупанты открыли военные госпитали. Захватчики заставляют врачей заниматься именно россиянами.